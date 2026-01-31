お笑い芸人の有吉弘行が25日、JFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)に出演。妻とのエピソードを明かした。

有吉弘行

「暑いね～」「頑張ってね～」など気軽に会話も

「うちの近所でマンションの工事かなんかやってて」と話しはじめた有吉。「最近、ああいう建設業界って外国の人も多いじゃん。なんかアフリカ系のお兄さんがいて」といい、「毎回、通るとさ。“おい! 有吉! 有吉!”って言ってさ。俺も、“おお! 何?”って」と一般人との交流を告白。「暑いね～」「頑張ってね～」など気軽に会話をしているそうで、「結構タメ口でさ。面白いのよ」と楽しげに語った。

しかし、「この前、家族でその前を通ったらさ。このアフリカ系の人が、“おい! 有吉!”って。奥さんが、めっちゃビビって……」と吐露。まったく知らない人に、「おい! 有吉!」と突然声をかけられたため、夏目さんは、「何なに!? どうしたの?」とビックリしていたそう。「焦るよね。“おお! 何?”って、普通にしゃべってるから。“大丈夫なの……? ケンカしてるの……?”って」と笑いながら振り返った。

また、「妻が仕事でおらず、贅沢三昧した」というリスナーの話を受け、「私も今度、こういう状況が来まして。妻がちょっと家を空けまして。子供と2人きりっていうパターンが」と告白した有吉。「トンカツを揚げるか、ステーキを焼くか、ふぐ刺しなんかもね」とほくそ笑みながら、「ハッキリ言って気が気がじゃない」と本音を吐露。「今まで作ったことはあるけど。メインシェフになるんだと思うとね。やっぱり少しの不安と大きな期待が……。腕によりをかけたい(笑)」と子供と2人きりにドキドキの様子だった。