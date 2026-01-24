お笑い芸人の有吉弘行が18日、JFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)に出演。今年の正月休みを振り返った。

有吉弘行

年末年始は「東京中をフラフラしてるだけ」

正月休みについて、「本当にボヤッと生きてたんでね。何もしてないですよ、本当に」と語った有吉。「ディズニーランドに遊びに行ったりとかね。あとはもう、ららぽーと行ったりね。本当に、東京中をフラフラしてるだけでした。そんなんでしたね。ダラダラダラダラしてました」と苦笑いで振り返ると、デンジャラスの安田和博は、「まあでも、子供いるとそういうところになるんじゃないですか」と返した。

また、有吉は、子供連れの海外旅行について、「思い切ってハワイ行ったりとかさ。すごいなと思うよ。8時間とかどうすんの?」と長時間のフライトが不安な様子。現在、小さい子供がいるため、「俺には無理だなと思いながらね。海外行ったりはね」と話し、「どっか行こうかなと思ってたんだけど。どっか行こうかなって思ってるうちに、どんどんどんどんやる気がなくなってっちゃって……」と遠出を諦めたと明かした。

改めて、「ディズニー行くのが最高だね」と楽しげに振り返ると、安田も、「全然楽しいですから」と同調。有吉は、「ディズニー行ったら、この前も2万歩ぐらい歩いてたよ。13キロぐらい歩いてた。ビックリするね」とパーク内を思いっきり満喫したようで、「“あっち混んでるから、あっち行こうか”とかさ。“あれ乗れないんだ、じゃあダメだ”とか言ってると、もう13キロ歩いてて……。大変でございます」と話して締めくくっていた。