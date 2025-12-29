歌手のあいみょんが29日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加し、報道陣の取材に応じた。

7年連続7回目の出場で「ビーナスベルト」を披露するあいみょん。リハーサルでは、ショートヘアにイメチェンした姿を披露した。報道陣から「似合ってます」という声が上がると、「ありがとうございます」とにっこり。「50cmほど。1カ月前に切りました」と明かした。

そして、「4年くらい前からヘアドネーションがしたくてずっと伸ばしていたんですけど、どうせ伸ばすならいっぱい寄付したいと思って4年間伸ばしていて、たまたま周年もあるのでこのタイミングで切ってもいいかなという理由で変えました」と説明。

髪を切って「めちゃくちゃ楽ですね」と言い、「シャンプーいらないんじゃないかなというぐらい、1滴ぐらいで泡立ちます。ドライヤー使ってないです。タオルドライだけで済ませてしまっていますが、大みそか前はちゃんとドライヤーしたいと思います」と話していた。

今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。