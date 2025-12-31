お笑い芸人の有吉弘行が28日、JFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)に出演。『第76回NHK紅白歌合戦』の“情報”を知らされていなかったと打ち明けた。

有吉弘行

「素晴らしい紅白になりそう」「私も楽しみでございます」

大みそかに生放送される同番組で司会を務める有吉。この日は、松田聖子が出演することが発表され、「素晴らしい紅白になりそうです。私も楽しみでございます」とコメント。一方で、「まあ、私自身も、松田聖子さんの登場をネットで知りましたんで……」とぶっちゃけると、デンジャラス・安田和博は、「相変わらず知らないな。何も教えてもらえない」と猛ツッコミ。有吉は、「信用がないんだよ。すぐ言っちゃいそうだから。“ねえ、ここだけの話よ”って」と苦笑いだった。

また、今年最後の放送では、“輝く!有吉レコード大賞”と題し、太田プロダクションの芸人が大集合。すると突如、有吉が、「ちょっと私、忘れておりました。みなさんに一つご報告がございます」と切り出し、「当番組の作家、福田。3年前に結婚いたしておりました」「もっと驚かしてやろうか? 子供が2人います」と暴露。「ええ～!?」という声が上がるなか、アルコ＆ピースの平子祐希は、自身の冠番組の担当作家でもあるため、「うちのメイン作家ですよ……?」と驚がくした。

しかし、相方の酒井健太は、以前から知っていたようで、「僕は知らされてたんですよ。なぜか平子さんにだけは報告がない」「上の子も同い年なんで」とマウント気味に暴露。これには、平子も、「なんか全然違いますけど、なんか不倫されたみたい……。あれ? ええっ? 俺、歌えないかも……」とショックを受けつつ、「別に言えばいいじゃん」とだんだん怒りモードに。有吉は、「なんでだろうね? かくいう私も、今日知ったんですけどね(笑)」と笑いながら慰めていた。