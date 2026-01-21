お笑い芸人の有吉弘行が18日、JFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)に出演。『第76回NHK紅白歌合戦』での“ショックな出来事”を明かした。

有吉弘行

「“司会だぞ!”という顔をして通ろうとした」

大みそかに放送された『NHK紅白歌合戦』で司会を務めた有吉。「いろいろ愚痴もありますけどもね。まあ、いいんですけど……」と意味深につぶやきながら、「警備員さんがいて、厳しいんですよ。NHKホールに入るには、最重要警備をしてる」と本番当日を回顧。そのため、タキシード姿で入構証を首から下げていたといい、「今田美桜ちゃんも綾瀬はるかさんも、ドレス着てらっしゃってね。移動のときに、入構証なんてかけてないですよ。でも私は、女優のようなオーラがないわけですから。タキシードは着てますけど、黄色い入構証をぶら下げて」と自虐気味に振り返った。

「“司会だぞ!”という顔をして通ろうとした」という有吉だったが、入構証に顔写真が入っていなかったため、「さすがに入構証に免許証までは、入れてなかったんです。顔写真までは。そしたら、“あっ! すみません! どなたですか?”って」と警備員に止められてしまったという。これには思わず、デンジャラスの安田和博も、「マジで!? 嘘でしょ!?」と声を上げると、「“うっかりしておりました。戻って免許証を入れてきます”って言ったんだけど……。さすがに、NHKのスタッフさんが、“すみません、司会です”って」と苦笑しながら事の顛末を語った。

一方で、「警備員さんも、入構証が1番大事だから。入構証を見てるのよ。だから、俺のタキシードも見てないし、顔も見てない。顔写真がない入構証はダメ」と警備員をフォローした有吉。「パッと顔を見るんだけど、そこはもう引けないよね(笑)。警備員さんも、“有吉か”とは思うけど、引けないよね。“顔写真ありませんね。おかしいですね”って」と心情を想像しながら、「私はね、ショックすぎて……」と吐露。予想外の事態に、「私はタキシード着てても、警備員に止められるようなオーラのなさで。情けない話でございます」とショックを隠しきれなかった。