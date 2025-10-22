お笑い芸人の有吉弘行が19日、JFN系ラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)に出演。大みそかに生放送される『第76回NHK紅白歌合戦』について語った。

有吉弘行

3年目の紅白司会オファーは「ホントに意外で」

綾瀬はるか、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーとともに、司会に抜てきされた有吉。リスナーから祝福の声が届くと、「私もホントにこれは意外で。すっかりホテルの予約をしておりましたけど。お休みのつもりで。急きょ、そちらをキャンセルさせていただいて、年末も仕事をさせていただくことになりました」と明かして苦笑い。番組内容について聞かれると、「ハッキリ言うけど、まったく知らないんです。昨年、B'zの登場知らないんですから。あるんですよ、『紅白』って。ホントに驚くっていう。“B'zじゃないの!?”って。視聴者とまったく一緒なの」と強調した。

有吉は、2022年に純烈の応援ゲストとして、ダチョウ倶楽部とともに猿岩石の「白い雲のように」を初歌唱したことも。出演の経緯について、「俺がゴネました。なんで俺を出さないんだ! 出してくれてもいいだろ! ズルいじゃない! 俺だって出たいよ! って。そしたら、意見が通りました(笑)」と自らオファーしたことをぶっちゃけつつ、「それでツテとか縁もあって、次に司会をやらせていただいて。2年連続、やらせていただきました」と告白。今年で3年連続となり、「わたくし、恥ずかしながら務めさせていただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします」と意気込んだ。

また、「1年目も2年目も、徒歩でNHKに。NHKの人も引いてますから。しかも、1年目は雨降ってたから、傘さして」と振り返った有吉。さらに、「昨年は本当の入口じゃなくて、トラック通用口から。“すみません、ここ通っていいですか?”って」と打ち明け、「正面は、偉い人がいたり、記者の人がいて恥ずかしいじゃない。“アイツ、徒歩で来たよ”って」と吐露。「事務所の方々も苦笑いで、頭抱えてます。“なんで車で来ないの?”って言われる。私は言ってやりました。“事故があったら大変です”って」と明かしながら、「今年はもうセンチュリーで、相撲取りを引き連れて会場入りします!」と含み笑いで宣言していた。

なお同番組は、期間内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。