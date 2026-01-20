タレントの藤本美貴が13日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。「夫の“生理週間”をどうしたらなくせるのか?」という20代女性のお悩みに答えた。

「生理を理由にして…」と不機嫌になる夫

半年前に出産したばかりの相談者は、生理が再開し、「元々生理痛がひどかったが、さらに痛みが強くなったと感じる。授乳や慣れない育児もあり、生理期間は本当につらい」と吐露。夫に家事を頼むも、「じゃあ、来週は俺が生理ね」と言われるそうで、「子供がいないときは、夫のお願いを聞く1週間を作っていたが、子供が生まれ、そんなわけのわからないことを言われることに納得がいかなくなった」という。夫に不満を伝えたものの、「生理を理由にして……」と不機嫌になってしまうといい、「労わってもらうのを諦めるしかないのか」とぼやいた。

これには、スタッフも、「なかなかパンチの効いた方もいますね……」と絶句。藤本は、「俺の生理のときは、“私が皿洗いするから子供は見てね”って言う。私は生理でも子供は見てるわけだからさ」と助言しつつ、「“はいはい”って言っとくしかないんじゃないのかな」と呆れ顔。もうすぐ仕事復帰するという相談者に、「家事の時間も減るわけじゃん。だから、分担するしかない」と伝えながら、「ムカつくよね。“結婚する相手、間違えたのかな?”ってボソッと言えばいいんじゃない?」「“それって何なの!?”ってケンカしてもいいんじゃない?」と怒りをぶつけることを提案した。

「生理は病気じゃないかもしれないけど。動けない人に対して、それでも言うんですか? って感じ。助け合いじゃないじゃん。“遊びに行くから茶碗洗いしてね”って言ってるわけじゃないじゃん」と苦言を呈した藤本。その後も、「女の人にしかないものを責めるっていうのが。人としてどうかと思う」「“ありがとう”って言って茶碗洗いしてほしいぐらい」と怒りが収まらず。「“私はこんな人と結婚したんだって。今すごいガッカリしてます”っていう話し合いをしたほうがいい」と勧めながら、生理がつらいという相談者に、「婦人科に1回行ってみては」と心配そうに助言していた。

視聴者からは、「生理旦那、腹立ちますね」「本気で意味分からない…」「ドン引きだよ」「生理夫がキモすぎてやばい…」「一生分のストレス溜まった」「思いやりがなさすぎる…」「奥さんもっと怒っていいと思う」といった声が上がっている。