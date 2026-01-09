盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎が7日、公式YouTubeチャンネル『濱田祐太郎 Official』を更新。駅のホームで気を失ってしまったことを明かした。

濱田祐太郎

電車内で「気分悪くなってきて」「ものすごい冷や汗かいて…」

「駅のホームで一瞬意識を失って倒れた」と話しはじめた濱田は、「目が見えてないと、倒れたときにホンマ何が起こったかわからんね。もうビックリした」と恐怖の出来事を回顧。前日の夜に、先輩から新年会に誘われていたというが、「夕方ぐらいから、何となくしんどいな、体が気だるいなみたいな」と体調不良を感じつつ、「直前やったから悩んで。うーん多分、大丈夫なんちゃうかな? と思って」と電車で向かったという。

しかし、「電車に乗ってたら、気分悪くなってきて。ものすごい冷や汗かいてきて……」と吐露。乗り換えの駅で降り、ホームの壁にもたれて休んでいたところ、「ハッて気づいたら、男の人の声で“大丈夫ですか?”みたいな声が聞こえるわけ。他の人に“急に倒れはって”みたいな説明をしてて」と話し、「俺、倒れたのかと思って。男の人の声が聞こえるまでは、もうまったく意識がない。記憶がない。完全に気を失ってる状態だった」と打ち明けた。

幸いなことにケガはなかったようで、駅員室で30分ほど休憩させてもらったという濱田。周囲の反応から「おそらく出血みたいなこともない」と推測し、先輩に新年会に行けなくなったことを伝えて帰宅。「不幸中の幸いというか。顔とか頭はおそらく平気」と無事を報告し、「家に帰るころにはだいぶ落ち着いてきて。とりあえずシャワー浴びて、宅配ピザ食いましたから。腹減ったなって(笑)」と元気なことをアピールした。

実は、「1日2食生活を数年続けている」という濱田は、夜に新年会があるため、朝から何も口にしていなかったという。そのため、「若干の体調の悪さプラス空腹みたいなのもあって、電車に酔ったのかもしれない」と倒れた原因を分析。3～4年前にも同じようなことがあったといい、「目が見えてなくて倒れると、マジで何起こってるかわかんなかった」と改めて振り返りながら、「とりあえず今のところは大丈夫です」とファンに伝えていた。

視聴者からは、「大事にならなくて本当に良かったです」「すぐ助けてくださる方がいて良かった」「元気になって良かったけどとっても心配です」「ホーム下に落ちなくてほんまによかった…」「一応、病院で検査してほしい」「お大事にしてください」など心配の声が上がっている。