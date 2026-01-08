盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎が昨年12月22日、公式YouTubeチャンネル『濱田祐太郎 Official』を更新。『M-1グランプリ2025』最終決戦で、たくろうが披露した“ビバリーヒルズ”ネタの裏話を語った。

『M-1』1カ月ほど前「そのときもめちゃくちゃウケてて」

21日にABCテレビ・テレビ朝日系で生放送された同大会では、たくろうが21代目王者になり、濱田は、「すごい大会やったね。後輩が優勝しました」と喜びを。続けて、「もちろん全組面白かったんですけど。たくろうが、最終決戦でやった2本目のネタ。“ビバリーヒルズに住みたい”ってネタなんですけど……」と意味深に吐露。実は1カ月ほど前、大阪・森ノ宮よしもと漫才劇場で、出番順がたくろうの後だったといい、「たくろうがそのネタをしてたんですよ。そのときもめちゃくちゃウケてて」と回顧した。

“ビバリーヒルズ”ネタで大ウケしていたたくろうだったが、濱田は、「俺、この後に出ていくんやって(笑)」と苦笑しつつ、「なんかこれ以上、笑い起こらんやろ!? ってぐらい。たくろうがウケてたんでね。ちょっと衝撃だった」と感嘆。その日は、「負けてられるか! ってコンディションだったんで。これ定番だぞ! っていうネタを持っていった」というが、「やっぱ、たくろうのウケを考えると、すごかったなって思いましたね。それで優勝。納得の優勝ですね。たくろうすごかったな」と大絶賛した。

また、現在、大阪の劇場を中心に活動しているたくろう。濱田は、「どうするんでしょうね?」と話し、「大阪の人からすると寂しくなるけど……。やっぱりね、30代の前半で若いチャンピオンやから。本人たちも東京に行って、華々しい活躍をしたいって思うんかな? 来年の4月から東京とか行くのかな? っていう話をしてて。東京のほうが似合うんちゃうか? みたいな」とたくろうの“東京進出”が気になる様子だった。