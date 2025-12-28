お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるまが22日、公式YouTubeチャンネル『official令和ロマン【公式】』に出演。21日にABCテレビ・テレビ朝日系で生放送された『M-1グランプリ2025』を振り返った。

「今年レベル高すぎ」「ヤバい」

2023年、2024年と、史上初の2連覇を達成した令和ロマンは、“前年王者”として同番組に出演。くるまは、「いろんな審査員の方が、いつも言ってるじゃん。よく言うのが、“いやぁ、レベル高なってますね”とか、“僕ら今やったら無理ですわ”とか言うやん。それを踏まえたうえで発言していい……?」と前置きしつつ、「今年レベル高すぎ! マジ、マジ」と感心しきり。相方の松井ケムリも、「ホントにそう思った。今年レベル高すぎなかった? ヤバいんだけど」と共感した。

「全組よかった」と称賛したくるまは、「(ヤーレンズが)めーっちゃよかった!」「同期のヨネダもだし、めぞんさんもよかったし」「カナメさんもよかった」と興奮気味に“よかった”を連発。「今年は割と、ウケ量だけでは決まってなかった感じはありましたね。(審査員が)ご自身で冷静に見てらっしゃった」と話し、「終わったあと、駒場さんとめっちゃしゃべったのよ。やさしいからね。悩んだんだろうね」というエピソードも。優勝したたくろうについても、「めでたい!」と2人で声を上げた。

また、「我々は来年から、『M-1』はおうちで観ることになる」と語ったくるま。「もう4年間ずっと『M-1』の現場にいましたけど。来年からは、はじめておうちでゆっくり観れます」と話すと、ケムリも、「うれしすぎないか。おうちで観ましょう」と感慨深げ。くるまは今回、出演者や関係者に、「ありがとうございました」とあいさつして回ったといい、「もし何かしらの形で関わることがあるとしても、出場権があるうちなわけないじゃん」「7年はもちろんおうちで楽しむわけですから」と今後の“不参加”も示唆していた。

視聴者からは、「令和ロマンのトップバッター二連覇がどれほど異常だったかを再認識させられた」「あんたらが上げたんだよレベルを」「やっぱ改めて二連覇があまりにも偉業すぎる」「今年のM-1は令和ロマン連覇の前代未聞さを感覚的に教えてくれた回」「良かったねぇ～ってゆるく全組讃えるの優しい王者」「完全にM1から卒業したようで寂しい…」「来年から家で見るとしても感想は聞かせて欲しい」など、さまざまな声が寄せられている。