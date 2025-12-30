お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるまと松井ケムリが22日、公式YouTubeチャンネル『official令和ロマン【公式】』を更新。『M-1グランプリ2025』のファイナリストで、同期のヨネダ2000を大絶賛した。

松井ケムリ「出てきたときに、ちょっと泣いちゃった」

21日にABCテレビ・テレビ朝日系で生放送された同大会で、“前年王者”として出演した令和ロマン。スタジオで観覧していたケムリは、「俺、ヨネダ出てきたときに、ちょっと泣いちゃった。よすぎて。ヨネダ～! って」と感動で涙したことを告白。また、ヨネダ2000の誠は、審査員の点数が発表されるたびに、“変顔”を披露。くるまが、「最後の得点発表のヨネダ、最高じゃなかった? 史上最高の笑いじゃなかった? 得点発表、史上最強の。あれ、めっちゃよかった」と思い出し笑いすると、ケムリも、「平場、全部すごかった。あれよかったな。マジでおもろい」と大絶賛だった。

ファーストラウンド826点で、8位に終わったヨネダ2000。敗退コメントを求められた誠は、「来年、『M-1』を必ず……ひき肉にしてやんよ!」とスーパーマラドーナ・武智のギャグを投下。くるまは、「ひき肉がヤバすぎた(笑)」と机に突っ伏しながら、「マジで誰もツッコめてなかったじゃん? 俺、慌てて後ろから大きい声で言ってたもん。“武智さんの!”って」と裏話を披露。「“ひき肉にしてやんよ!”はすごい。すごすぎる」と称賛すると、ケムリも、「あの尺使えないよ。マジで。怖くないの? ホントにスベるとかどうでもいいのかな? 素晴らしいな」と感心しきりだった。

視聴者からは、「得点発表のヨネダはマジで面白すぎた」「変顔強すぎたし『ひき肉にしてやんよ!』『ここで失格です!』の流れ大好きすぎる」「ケムケムのヨネダに対する気持ちデカすぎてニコニコする」「めちゃくちゃ笑っちゃった」などの反響が寄せられている。