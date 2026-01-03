お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが昨年12月22日、公式YouTubeチャンネル『霜降り明星せいやのイニミニチャンネル』で、動画「せいや視点で見た今年のM-1のおもしろかったところを語る」を公開。21日にABCテレビ・テレビ朝日系で生放送された『M-1グランプリ2025』の“名シーン”などを振り返り、動画の再生数は59万回、コメント数は1,100件を突破した。

「めっちゃおもろかった」「愛ちゃんのかわいさも出てた」と称賛

せいやは、“ネタ以外で面白かったシーン”として、「やっぱり今田さんのMC、めっちゃ面白い」と絶賛。2003年から現在まで長らくMCを務める今田耕司だが、「滞りなさすぎるし。何がすごいって、今田さんが放つ圧倒的な明るさ」と話し、「『M-1』って緊張感があるから、和らげるっていうのがめっちゃ大事」と強調。ヤーレンズが今田をイジったシーンでは、カメラに抜かれた瞬間にお茶目なポーズで返しており、「『ゴット・タレント』の袖の人か、今田さんぐらいですよ。『ゴット・タレント』の袖の人ぐらい、陽気な空気をまとってる」と尊敬の念を込めた。

続けて、敗退したヨネダ2000の誠が、「来年、『M-1』を必ず……ひき肉にしてやんよ!」とスーパーマラドーナ・武智のギャグを投下したシーンに言及。今田はすぐさま、「はい! 失格です!」と返して笑いを誘ったが、「あれ、めっちゃ怖いと思うんですよ。ツッコまなあかんの確定やから」と感嘆。また、誠がコメントするまでの“間”も長かったが、「思ったよりまだ続くぞってなったときの、“うう～ん!”という名もなきテクニック。一回笑える空気に戻す」と説明しつつ、「安心できるっていうのが今田さんやなって、めっちゃ思いました。だから、『M-1』成り立ってんねんな」と今田の力量に感服した。

また、審査員の点数が発表されるたびに、“変顔”を披露していた誠。せいやは、「あそこでボケしろを発明した」と感嘆しながら、相方の愛に対し、「アドリブで平場やし。迷うと思うねんな。参加するか、ツッコミに徹するか」と気になっていたという。愛は、「変顔のレパートリーがそんなにないから、二重アゴで対応する」方法で乗り切っていたといい、「めっちゃおもろかった。愛ちゃんのかわいさも出てたし」と称賛。「誠もめっちゃおもろかったけど、愛ちゃんの強制的にされてるやつ。あれ見返してください。戸惑いからの変顔のグラデーションがめっちゃおもろいんで」と“注目ポイント”を熱弁していた。

視聴者からは、「ほんとに今田の大物ぶらない優しさと安心感すごかった!!」「今田さんの司会の素晴らしさを痛感する」「今田の失格です!!! が一番おもろかったwww」と共感する声や、「まことの点数食うボケ最高でした」「誠が点数食べて行ったのわらったなあw」「終始小学生みたいで愛おしすぎた」「誠のカトウ4800はナイスでした」などの声も寄せられている。