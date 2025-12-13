JR東日本は、2026年3月14日に実施するダイヤ改正で、平日朝の通勤時間帯に運転している特急列車の上り「しおさい4・6号」について、使用車両を変更する。

「しおさい」はおもに東京～銚子間(総武本線経由)を結ぶ特急列車だが、現在は平日のみ東京～佐倉・成東間の列車(上りは平日朝に3本、下りは平日夜間に2本)を設定している。2024年3月のダイヤ改正で、おもに「成田エクスプレス」として活躍するE259系も投入された。

上り「しおさい4・6号」はともに平日朝の通勤時間帯、佐倉発東京行で運転。現行の「しおさい4号」(佐倉駅6時52分発・東京駅7時43分着)は普通車のみのE257系5両編成(定員306名)、「しおさい6号」(佐倉駅7時4分発・東京駅7時59分着)はグリーン車も連結したE259系6両編成(定員290名、うちグリーン車定員28名)を使用している。

2026年3月のダイヤ改正で、両列車の使用車両を変更し、「しおさい4号」をE259系6両編成、「しおさい6号」をE257系5両編成で運転。より混雑する時間帯に東京駅へ到着する「しおさい6号」の定員を増やす一方、「しおさい4号」はグリーン車もある快適性の高い車両での運転とする。編成両数の変更により、着席サービスの向上を図るとしている。