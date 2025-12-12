JR東日本は、2026年3月14日にダイヤ改正を実施し、中央線(各駅停車)中野～三鷹間で日中時間帯の本数を見直す。現在、三鷹駅を11時台以降に発車する列車は平日に毎時8本、土休日に毎時12本だが、ダイヤ改正後は平日に毎時7本、土休日に毎時11本とし、1本減便する。

JR中央線から東京メトロ東西線へ直通するE231系800番代

中央線(各駅停車)の中野～三鷹間は東京メトロ東西線の列車も乗り入れる区間となっている。現在、平日の日中時間帯に運転される毎時8本のうち、4本は中野駅から先、新宿・津田沼方面へ。残り4本は中野駅から東京メトロ東西線に直通し、東陽町・浦安方面へ向かう。土休日の日中時間帯に運転される毎時12本のうち、8本は中野駅から先、新宿・津田沼方面へ。残り4本は中野駅から東京メトロ東西線に直通し、東陽町・浦安方面へ向かう。

2026年3月のダイヤ改正で、平日・土休日ともに日中時間帯の中央線から東京メトロ東西線へ直通する列車を現行の毎時4本から毎時2本(15時台は3本)に減便。新宿・津田沼方面へ向かう中央・総武線(各駅停車)の列車は平日に現行の毎時4本(15時台は5本)から毎時5本(15時台は6本)、土休日に現行の毎時8本から毎時9本に増えるものの、東京メトロ東西線への直通列車が半減する11～14時台、中野～三鷹間における合計の運転本数が毎時1本ずつ減便となる。

なお、総武線(各駅停車)西船橋～津田沼間も、東京メトロ東西線直通列車の本数を見直すとのこと。東京メトロはダイヤ改正でJR中央線・総武線へ直通する列車の運転本数を変更した後も、東西線内の運転本数に変更はないと説明している。

東京メトロ東西線は平日夕方のラッシュ時間帯に西船橋方面の列車を時刻変更

東西線ではその他、平日夕方のラッシュ時間帯に西船橋方面の列車1本を現行の16時台から18時台に変更。混雑緩和を図る。一部列車で行先・運転時刻の変更も予定している。