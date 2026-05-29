NHK首都圏局は、さまざまな番組でJR京浜東北線沿線の魅力を紹介する特集を6月21日まで実施すると発表した。NHK総合(関東地方向け・一部地域を除く)で『首都圏いちオシ! 「中川家礼二の沿線いちオシ! JR京浜東北線SP」』や『首都圏ネットワーク「JR京浜東北線沿線ウイーク」』などの放送を予定している。

NHK首都圏局は『首都圏ネットワーク』をはじめ、NHK総合・Eテレ・BSのさまざまな番組とコラボした沿線特集を放送している。今回、埼玉県の大宮駅から神奈川県の横浜駅までを結ぶJR京浜東北線(59.1km)の沿線を特集する。

『首都圏いちオシ! 「中川家礼二の沿線いちオシ! JR京浜東北線SP」』は5月31日13時5分から放送。近年の再開発が話題となっている京浜東北線の魅力について、大宮出身の土田晃之さん、大森出身の丸山桂里奈さん、横浜出身のSHELLYさんを交え、開業したばかりの大井町トラックスから届けるとのこと。

『首都圏ネットワーク「JR京浜東北線沿線ウイーク」』では、京浜東北線沿線の魅力を6月8～12日の5日間にわたって掘り下げる。一橋忠之キャスターと安藤結衣キャスターが沿線の話題を紹介するほか、沿線各地の新たな魅力や最新情報などピックアップ。「おでかけしゅと犬くん」の生中継も沿線各地域で連日行う予定だという。

『首都圏いちオシ!「じゃんけん大決戦 ～浦和と大宮～」』は6月21日13時5分から放送。さいたま市の誕生により合併した浦和と大宮が、本当の意味で心ひとつになれているのかを確認するため、住民約100人がチームに分かれてじゃんけん競技で激突するほか、地域愛を込めた視聴者参加型イベントも行う。

『天才てれびくん grow』では、てれび戦士が「日本でいちばん面積が小さい市」蕨市を1周歩いて測って地図づくりに挑戦(Eテレで5月27日と6月3日の17時30分から放送)。『ドキュメント72時間 イッキ見!』では、京浜東北線沿線が舞台となった過去4回のアンコール放送を行う(NHK総合で6月14日0時40分から放送)。『時空鉄道 ～あの頃に途中下車～ 京浜東北線(東京以北編)』では、梅沢富美男さんと高見沢俊彦さん(THE ALFEE)が東京駅をめざし、大宮駅を出発して現在から過去へ戻る時空旅に出るという(NHK総合で6月7日18時5分から放送)。

『ザ・バックヤード 知の迷宮の裏側探訪 鉄道博物館』





『ザ・バックヤード 知の迷宮の裏側探訪 鉄道博物館』

『ザ・バックヤード 知の迷宮の裏側探訪 鉄道博物館』では、中村倫也さんを案内人、徳永ゆうきさんをリポーターとして、大宮の鉄道博物館の裏側に潜入(Eテレで6月10日10時から放送)。車窓から見える気になる風景を徹底調査するバラエティー『車窓から気になるアレ! ～京浜東北線～』では、高架下に現れる謎の怪物、ビル屋上の巨大ライオン、無数のタイヤが織りなす怪獣ランド、ツタに覆われたお化け屋敷を調査する(NHK総合で6月11日23時から放送)。

家を愛した人々を描くハウスヒストリードキュメント『気になる家』では、鶯谷の「ホワイトハウス」西宮邸を紹介(NHK総合で6月20日18時5分から放送)。『首都圏いちオシ! 「LIFE!が街ブラ? ゲスとあんたのいいタウンだな～」』では、コント番組『LIFE!』の人気キャラクター「ゲスニックマガジン西条」(田中直樹さん)と「太ったあんた」(塚地武雅さん)の2人が横浜と浦和に突撃取材する(NHK総合で6月7日から順次放送)。