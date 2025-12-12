JRグループは12日、ダイヤ改正を2026年3月14日に実施すると発表した。寝台特急「サンライズ瀬戸・出雲」に関して、下り列車の東京～浜松間で時刻を繰り上げるとのこと。ダイヤ改正後、下り「サンライズ瀬戸・出雲」は東京駅を21時26分に発車する。

寝台特急「サンライズ瀬戸・出雲」は東京～高松・出雲市間で運転。現行の下り列車は東京駅を21時50分に発車しており、東海道本線の横浜駅、熱海駅、沼津駅、富士駅、静岡駅、浜松駅に停車。翌朝、山陽本線の姫路駅、岡山駅に停車し、岡山駅で分割されて「サンライズ瀬戸」は高松駅、「サンライズ出雲」は出雲市駅へ向かう。

ダイヤ改正後の下り「サンライズ瀬戸・出雲」は、東京駅から浜松駅までの各停車駅で時刻を変更。東京駅の発車時刻は現行より24分繰り上げられ、同駅21時26分発となる。横浜駅、熱海駅、沼津駅、富士駅、静岡駅の発車時刻も、現行より20分以上繰上げに。浜松駅の時刻も、現行の同駅1時12分発から同駅0時54分発に繰り上げられる。

浜松駅から先の時刻に変更はないとのこと。東京～浜松間の時刻変更に関して、「列車の安全運行に必要な鉄道施設の持続的な維持管理」に向け、下り「サンライズ瀬戸・出雲」の時刻を繰り上げることで「夜間の保守作業時間を拡大します」と説明されている。