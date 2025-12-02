俳優の今田美桜が主演を務めた連続テレビ小説『あんぱん』(NHK)の総集編の放送と、特別編の再々放送の日時が2日、発表された。

『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦をモデルに、何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描く愛と勇気の物語。小松暢さんがモデルのヒロイン・朝田(柳井)のぶ役を今田美桜、やなせたかしさんがモデルの柳井嵩を北村匠海が演じ、脚本は中園ミホ氏が手掛けた。

特別編は、人気キャラクターたちの知られざる物語を描くスピンオフドラマ。辛島健太郎(高橋文哉)のプロポーズ秘話、メイコ(原菜乃華)のミュージカル出演の舞台裏、スランプに陥ったいせたくや(大森元貴)の悩み、嵩とのぶのもとで働く中尾星子(古川琴音)の決意を描く。

連続テレビ小説「あんぱん」総集編 ※44分×4回

NHK総合／BSプレミアム4K

12月30日(火) 第1回7:20～8:04 第2回 8:04～8:48 第3回 8:48～9:32 第4回 9:32～10:16

連続テレビ小説「あんぱん」特別編

NHK総合／BSプレミアム4K

12月30日(火)10:22～午前11:22(全4回)

