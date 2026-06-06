山中柔太朗(M!LK)と高松アロハ(超特急)がW主演を務める映画『純愛上等!』が、フジテレビの動画配信サービス・FODで、映画部門初動1カ月視聴数歴代1位(※FODで計測開始以降)を獲得した。M!LK、超特急の主演作品としても、それぞれ視聴数1位を記録している。

『純愛上等!』は、漫画家・七緒氏による同名BLコミックを実写化した青春ラブストーリー。敵対する高校のトップ同士による、不器用でまっすぐな恋を描く。

W主演を務めるのは、映画・ドラマで活躍する山中と、9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のメンバーである高松。さらに、堀夏喜(FANTASTICS)、白鳥晴都、嵐翔真、浅野竣哉ら注目の若手キャストが脇を固める。

監督は『ひだまりが聴こえる』の八重樫風雅氏、脚本は『25時、赤坂で』の川崎僚氏が担当。映像ならではの繊細な演出と、登場人物の心情を丁寧にすくい上げる脚本で、原作の魅力を引き出している。

敵校トップ同士が一つ屋根の下に

物語の主人公は、紅桜高校の亀井円(高松)。誰からも慕われる兄貴的存在でありながら、ある出来事をきっかけに、ケンカも恋愛もしないと決め、平穏な日々を送っていた。

そんな中、かつて停戦を約束した敵校・白岩高校のトップ、佐藤美鶴(山中)が突然現れ、再び緊張が走る。しかし美鶴の目的は、円の祖母が営む駄菓子屋の2階に下宿することだった。

寡黙で何を考えているのか分からない美鶴と、面倒見の良い円。共に生活を送る中で、対照的な2人の距離は少しずつ近づいていく。

ぶつかり合いながらも惹かれていく想い、素直になれないまま揺れ動く感情。“純愛”という言葉では収まりきらないほどの、まっすぐで不器用な関係性が描かれる。

山中柔太朗「すごくびっくりしています」

今回の記録を受け、山中は「すごくびっくりしています。『純愛上等！』を愛してくださり本当にありがとうございます」とコメント。「僕自身すごく思い入れのある作品なので、たくさんの方に見ていただきたいです。変わらず応援よろしくお願いいたします！」と呼びかけた。

髙松は「この度、映画『純愛上等！』がFOD映画部門初動1ヶ月の視聴数歴代1位を獲得しました!! 『純愛上等！』を沢山愛してくださり本当にありがとうございます!!」と感謝。

作品について、「仲間の想い、兄弟愛、人の大切さを自分の中でまた再認識出来るような作品です」と説明し、「アクション盛り盛り、涙シクシク、胸がドキドキし感情がジェットコースターになると思います!! まだ観ていない方も是非ご覧いただけたら嬉しいです!!」とアピールした。

監督「美鶴と円に会いに来てください」

八重樫監督は「『純愛上等！』がFOD映画部門初動1ヶ月視聴数歴代1位ということで、素直にとても嬉しいです！」と喜びを語る。

「公開当時から作品を愛してくださった皆さま、そして新たに見つけてくださった皆さま、本当にありがとうございます。キャスト・スタッフ全員で全力を注いだ作品が、こうして沢山の方に届き、作品に込めた熱量や真っ直ぐな想いを受け取っていただけたことが何より嬉しいです」と感謝し、「是非何度でも、美鶴と円に会いに来てください！」とメッセージを寄せた。

プロデューサーの大西結衣氏も「『純愛上等！』をご覧いただいた皆さま、本当にありがとうございます。この作品に込めた想いを多くの方に受け取っていただけたことを、とても嬉しく思っています。応援してくださったすべての皆さまに、心より感謝申し上げます」とコメントしている。

映画『純愛上等！』は、FODで独占配信中。また、特典映像や封入特典を収めたBlu-ray BOXも予約受付中となっている。

(C)映画「純愛上等！」製作委員会