タレント・俳優の野呂佳代が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、8日に放送される「父と息子の屋台ラーメン～令和の赤ちょうちん物語～」。父の遺志を継ぎ、屋台ラーメンを守ろうと奮闘する一家の姿を追った作品だ。

実は野呂自身も、美容室を営む実家に生まれ、母方の祖父母は喫茶店を経営していた“商売人一家”の出身。一度は美容師を目指して専門学校に通いながらも、自らの夢を追って芸能界へ進んだ過去を持つ。家業を継がなかったからこそ感じる家族への思い、そして現在放送中のドラマ『銀河の一票』(カンテレ・フジテレビ系)や、俳優活動を通じて見えてきたこととは…。

「自分の選択は正しかったのか」自問する日々

埼玉・大宮の繁華街の片隅に夜になるとともる赤ちょうちん。今どき珍しい屋台ラーメンだ。飲み会帰りの人々が締めの一杯を楽しみに訪れる店はいつも盛況となっている。

店を切り盛りするのは、貴雄さん(40)。かつてはタクシー運転手をしていたが、1年前、父の死をきっかけに仕事を辞め、父が守ってきた屋台ラーメンを受け継いだ。47年にわたり上野駅や東京駅で屋台を引き続けた父は“伝説の職人”と呼ばれた存在。その父が言った最期の言葉が「屋台ラーメンを継がないか」。息子が父の味を受け継ごうと心に決めた瞬間だった。

しかし、現実は甘くない。営業は深夜に及び、帰宅は朝4時近く。妻と3人の子どもの5人家族の生活は余裕があるとは言えず、家族と過ごす時間も限られる。「自分の選択は正しかったのか」と自問する日々…それでも家族は「屋台が好きだから」と背中を押してくれる。今では、祖父の味に憧れる長男も店を手伝ってくれている。

高校受験を控える長男は、屋台を手伝う合間に常連客に勉強を教えてもらいながら、自分の夢をかなえようとしている。そして父・貴雄さんもまた、屋台の灯りをこの先どうつないでいくのか思いを巡らせていた…。

「気持ち一つで頑張っているところに熱いものを感じるんです」

ナレーション収録を終えた野呂は、まず一家の温かな関係性に強く惹かれたという。

「本当に素敵な家族でした。お子さんたちもすごく素直で、みんな家族が大好きなんだなっていうのが伝わってきて。どうやって育てたらそうなるのかなと思うぐらい、愛情にあふれたご家族でした」

タクシー運転手から屋台ラーメン店主へ――。決して簡単ではない転身だったはずだ。それでも貴雄さんが決断できた背景には、家族の存在があったと野呂は感じている。

「好きなことを仕事にしたいという気持ちも、もちろんあったと思います。でも何より、ご家族が応援してくれたからこそできた転職だったんじゃないかと思うんです。応援することも家族の愛情表現の一つ。どんな状況になっても支え合える関係性が、本当に素敵だなと思いました」

番組の大きなテーマの一つが、“受け継ぐ”ことだ。現在放送中のドラマ『銀河の一票』でも、野呂が演じる月岡あかりは恩ある人物からスナックを受け継ぐ役柄。そんなタイミングだからこそ、今回の物語により強く共感したという。

「貴雄さんは、お父さんの背中を見てきたからこそ、屋台を継ごうと思えたんだと思います。私も情に弱いところがあって、恩があると何かで返したくなるんですよね」

続けて、「仕事をする意味」についても思いを巡らせる。

「今は『楽にお金を稼ぎたい』という人もいる時代だと思うんですけど、どういう思いで仕事をするのかという部分にすごく惹かれました。気持ち一つで頑張っているところに熱いものを感じるんです」