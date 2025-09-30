連続テレビ小説『あんぱん』の特別編の第2回「メイコの初舞台」が30日(NHK総合 23:00～23:25)に放送される。このたびメイコ役・原菜乃華がコメントを寄せた。

『あんぱん』特別編 第2回の場面写真

特別編は9月29日～10月2日(各日23:00～23:25)に4夜連続で放送。人気キャラクターたちの知られざる物語を描くスピンオフドラマと『あんぱん』出演者の座談会を盛り込んだ25分×4回で、ドラマはそれぞれ、辛島健太郎(高橋文哉)のプロポーズ秘話、メイコ(原菜乃華)のミュージカル出演の舞台裏、スランプに陥ったいせたくや(大森元貴)の悩み、嵩とのぶのもとで働く中尾星子(古川琴音)の決意を描く。

原菜乃華コメント

「あんぱん」を愛してくださる皆様のおかげで、またメイコとして物語の中に戻ってくることができ、とても幸せです。特別編では、彼女のミュージカル出演の舞台裏や健太郎さんのプロポーズなど、私自身も気になっていたエピソードがたくさん描かれています。撮影中、思わず笑ってしまうようなコミカルなシーンも多く、本当に楽しい時間でした。皆様のあんぱんロスを少しでも埋められたらうれしいです。ぜひお見逃しなく！

『あんぱん』特別編 第2回の内容

ミュージカル『怪傑アンパンマン』公演初日。開演が迫る中、舞台裏ではいくつか問題が発生していた。スタッフのメイコ(原菜乃華)は、困惑するたくや(大森元貴)から状況を聞き、浜辺ヒラメ(浜野謙太)ら、ごねる出演者たちを説得しようと奮闘する。さらには、熱を出したコーラスの代わりに自ら出演することになり…！番組後半には、「あんぱん」で“朝ドラ”初挑戦の河合優実、原菜乃華、高橋文哉、大森元貴による座談会も。

