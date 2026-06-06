バラエティ番組『吉田と粗品と』(読売テレビ毎週水曜24:59〜 日本テレビ25:29〜)が、18日(24:09〜)に生放送される。

生放送でしか見られないスペシャル回

ダークな哲学と計算しつくされた言葉選びで熱狂的なファンをもつブラックマヨネーズ・吉田敬と、多才・鋭いワードセンス、唯一無二の個性で多くの若者の心を掴む霜降り明星・粗品。令和に生きる視聴者の悩み相談を、今回は生電話で受けつける。18日の生放送は、見逃し配信は実施せず、生放送でしか見られないスペシャル回になる。

吉田、粗品、番組プロデューサーのコメントは以下の通り。

吉田敬

Q 初全国ネット&生放送への意気込みは?

全国ネットより生放送の方がびっくりしてますね。普段の収録は「ここはオッケーやろな、ここはダメやろうな」とか分かりながらやってるわけじゃないんで。だから(生放送は)「知りませんよ」っていう。自分の調整で今流れてるのがあるわけじゃないんで。そんなのできるかどうかわからへんのになっていう。

Ｑ 番組が始まって9カ月。お二人のコンビネーションは? 反響は?

面白いなと思いながらやらしてもろてますね。(粗品は)かっこつけよらへんから。やっぱり思ってた通り。面白さは感じてますね。粗品やから言えるっていうのもある。思ってる通りというか思いのほかというのか、色んな人に見てもらってる。強面の俳優さんとかダンスアイドルユニットの方とか、おばさん女性芸人とか、嫁の友達。ママ友がわざわざ嫁に言って、偶然会ったときも「このまえ観てて」とか言われます。

Q 視聴者へメッセージをお願いします。

TVerないんで、昔ながらの深夜放送の気持ちが味わえる番組にしたいなと思います。僕は番組のエンディング音楽がかなりいいなって思ってて、昔に見た面白かった深夜番組が今から終わる……終わった……面白かった……でもちょっと寂しいっていう。僕はずっとそれを言い続けてるんですけど、その気持ちが(生放送で)ようやく皆も分かってもらえる時が来たのかな。TVerで観てもらうのも嬉しいけど、終わってもう見れないんだっていうのが結構好きだったんで。それを味わってもらえると思います。

粗品

Q 初全国ネット＆生放送への意気込みは?

生放送が楽しみですね。そもそもこの「吉田と粗品と」っていう番組は生放送に向いてるか向いてないかわからないですけど、程よい緊張感があるような放送になると思うんで、ちょっとどんな話を聞けるか自分でもワクワクします。

Ｑ 番組が始まって9カ月。お二人のコンビネーションは? 反響は?

世代的にもそうなんですけど、やっぱりブラックマヨネーズの吉田さんって、お笑いを志した時から、志す前から、学生時代から、そして現役として戦い出した時から…ずっと面白い最強の先輩やなと思ってたのが、こういう素敵な機会をいただいて番組をやらせてもらうんですけど、ほんま今でも信じられへんぐらいというか、なんか嬉しいですね。すごく価値を感じてます。吉田さんと2人で番組をさせてもらっていることが当たり前じゃないわな、と思いながらやってますし。やっぱもう、みんなに言われますね。「あの番組面白いなっ」て、みんな観てるっていうし。あの僕と同世代ぐらい僕の友達とか僕と同じ世代の芸人たちは吉田先輩いいなって言ってます。

Q 視聴者へメッセージをお願いします!

深夜と言いつつ 24 時台なんでバラエティ番組としては花形めいた、程よく攻めれる時間だと思います。その時間帯に生放送で今のブラックマヨネーズ・吉田さんと今の霜降り明星・粗品がどんなバラエティをするのが大注目ですね。番組がはじまって9カ月で、一回も使ったことのないあの中央のテーブルのホワイトボード。ついにあれが飛び出すのか…?!

中埜勝之チーフプロデューサー(読売テレビ)

ブラックマヨネーズ・吉田さん。霜降り明星・粗品さん。この2人で、“深夜の生放送”これだけで、ワクワクしませんか!? おそらく、“なんやこの話!?”みたいな展開もあります。おそらく、“下ネタ”も飛び出します。それでもきっと、記憶に残る夜になります。僕はこの番組のチーフプロデューサーであり、一番のファンでもあります。生放送が、待ち遠しくて仕方ありません。6月18日(木)24時9分。深夜にしか生まれない、あの空気をぜひ、テレビの前で一緒に感じてください!