女優の今田美桜が15日、都内で行われた「anan AWARD 2025」授賞式に出席。その年を象徴する“時代の顔”となるスターを表彰する同アワードで俳優部門を受賞した。

今田美桜

今田は美背中あらわな黒ドレスで美貌を放ち、“金のananパンダトロフィー”を受け取ると、「ありがとうございます」と感謝。「2025年はかなり挑戦の年で、初めて経験させていただくこともたくさんありまして、その中でこのような賞をいただいて、皆さんに楽しい時間を届けられていたのかなと、とてもうれしく思います」と笑顔で語った。

連続テレビ小説『あんぱん』で主演を務めた今田。「1人の半生を演じるということは初めての経験ではありましたけど、嵩役の北村(匠海)さん、キャストの皆様、スタッフの皆様の支えのおかげで1年間無事に楽しく乗り越えられることができて、終わった今でも、『あんぱん見てるよ』と言っていただけて、こんなにもいろんな方々に届いていたんだなと日々実感しております。とても素敵な1年間を過ごさせてもらいました」と振り返った。

「anan AWARD 2025」受賞一覧

大賞:timelesz

スーパーアイドル部門:大橋和也(なにわ男子)

ボディメイク部門:盛山晋太郎(見取り図)

ボーダレスカルチャー部門:PLAVE

クリエイティブ部門:QuizKnock(伊沢拓司・東問・東言)

カルチャー部門:塚原あゆ子

アスリート部門:北海道日本ハムファイターズ

絶対王者部門:キヨ

ステージ部門:宝塚歌劇団(月組の鳳月杏)

俳優部門:今田美桜