連続テレビ小説『あんぱん』の特別編の第3回「男たちの行進曲」が1日(NHK総合 23:00～23:25)に放送される。このたび、いせたくや役の大森元貴(Mrs. GREEN APPLE)がコメントを寄せた。

『あんぱん』特別編 第3回の場面写真

特別編は9月29日～10月2日(各日23:00～23:25)に4夜連続で放送。人気キャラクターたちの知られざる物語を描くスピンオフドラマと『あんぱん』出演者の座談会を盛り込んだ25分×4回で、ドラマはそれぞれ、辛島健太郎(高橋文哉)のプロポーズ秘話、メイコ(原菜乃華)のミュージカル出演の舞台裏、スランプに陥ったいせたくや(大森元貴)の悩み、嵩とのぶのもとで働く中尾星子(古川琴音)の決意を描く。

大森元貴コメント

僕の中で「いせたくや」という音楽家との出会いはとても大きく、大切です。

「あんぱん」を愛してくださった方々のおかげでこうしてスピンオフとしてまた彼を演じることが出来て大変嬉しいです。

本編では軽快で自由気ままなたくちゃんでしたが、どうやら今回スランプに陥ってしま ったようです。

彼が大切にしていること、そして曲を作る原動力をぜひ見届けてあげてください。

『あんぱん』特別編 第3回の内容

カフェで深いため息をつくたくや（大森元貴）。永輔（藤堂日向）は珍しく元気のないたくやに彼なりのアドバイスをするが、たくやは前向きになれずにいた。そこに嵩（北村匠海）がやってきて、いい歌詞が思いついたと言って歌詞を渡すと、それを読んだたくやは笑みがこぼし、おもむろに作曲を始める。番組後半には、「あんぱん」ヒロイン・今田美桜が、北村匠海と撮影を振り返るスペシャル対談（前編）も！

(C)NHK