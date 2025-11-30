JR四国は、25歳以下を対象とした「若者限定四国フリーきっぷ」をこの冬も発売すると発表した。冬休み期間に四国への旅行を楽しんでもらうことを目的とした企画きっぷで、JR四国チケットアプリ「しこくスマートえきちゃん」でのみ取り扱う。

「若者限定四国フリーきっぷ」は、JR四国全線の特急列車と快速・普通列車の普通車自由席に加え、土佐くろしお鉄道の窪川～若井間、ジェイアール四国バスの路線バスが3日間乗り放題。大人1万2,000円で販売され、こども用は設定されない。利用開始日に満25歳以下であることが利用の条件で、利用中は生年月日を確認できる公的証明書の携帯が必要になる。

12月1日から販売開始し、12月10日から利用可能。販売期間は1月10日まで、利用期間は1月12日までとなる。ただし、12月24日から1月4日までの利用開始分は販売されない。

特急列車の普通車指定席やグリーン車を利用する場合、乗車券部分のみ有効となり、料金券が別途必要。「伊予灘ものがたり」のグリーン個室や「サンライズ瀬戸」は利用対象外で、同様に快速・普通列車の指定席・グリーン車を利用する場合も追加料金が必要となる。高速バスは利用対象に含まれない。