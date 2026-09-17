KADOKAWAは、くま川鉄道、多良木町と連携し、漫画『青春鉄道』とくま川鉄道のコラボレーション企画を9月20日から実施すると発表した。「令和2年7月豪雨」で被災したくま川鉄道の全線開通を記念し、オリジナル漫画小冊子の無料配布とスタンプラリーを行う。

小冊子サンプル

『青春鉄道』は鉄道路線を擬人化したコメディ漫画。今回のコラボ企画に合わせ、多良木町をはじめ、くま川鉄道沿線の市町を舞台とした限定描き下ろし漫画を制作している。漫画を収録したA5判・カラー全8ページの小冊子を配布し、あわせて作品に登場するキャラクターをデザインしたスタンプを設置するという。

小冊子とスタンプは人吉駅構内観光案内所、あさぎり駅改札口、湯前駅「湯～とぴあ」、多良木町「ブルートレインたらぎ」の4カ所に設置。小冊子は各所とも1人1冊まで自由に受け取れる。実施期間は9月20日からだが、小冊子はなくなり次第、配布終了となる。

小冊子サンプル

4カ所に設置されるスタンプイメージ

アクリルキーホルダーイメージ

4カ所すべてのスタンプを集め、さらに「ブルートレインたらぎ」を訪れた参加者に『青春鉄道』オリジナルアクリルキーホルダーのプレゼントも行う。キーホルダーは全4種で、1個をランダムで配布する。スタンプを集めた上で「ブルートレインたらぎ」へ宿泊した人には、アクリルキーホルダーをもう1個進呈。いずれも数量限定となる。