JRグループは10日、「青春18きっぷ」を2025年度冬季も発売すると発表した。昨年度からサービス内容をリニューアルしており、今冬もJR線の快速・普通列車など「連続する3日間」または「連続する5日間」乗降り自由のきっぷとして販売される。

「青春18きっぷ」は全国のJR線で快速・普通列車の普通車自由席に乗降り自由となるほか、BRT(バス高速輸送システム)とJR西日本宮島フェリーも利用可能。自動改札機を利用でき、有効期間の最終日は最終列車まで乗車できる。基本的に他社線の利用は不可だが、青い森鉄道の八戸～青森間(途中下車可能駅は八戸駅、野辺地駅、青森駅)、IRいしかわ鉄道・あいの風とやま鉄道の津幡～富山間(途中下車可能駅は津幡駅、高岡駅、富山駅)、ハピラインふくいの敦賀～越前花堂間(途中下車可能駅は敦賀駅、越前花堂駅)に限り、JR線から他社線経由で当日中にJR線へ乗り継ぐ場合に「青春18きっぷ」を利用できる。

新幹線と特急列車、快速・普通列車のグリーン車指定席等も、基本的に「青春18きっぷ」での利用はできない。ただし、特例として、石勝線の新夕張～新得間、室蘭本線の室蘭～東室蘭間は区間内相互発着で利用する場合に限り、普通車指定席の空席を利用可能。奥羽本線の新青森～青森間は区間内相互発着で利用する場合に限り、特急列車の普通車自由席および全車指定席で運転される快速・普通列車の普通車の空席を利用できる。佐世保線の早岐～佐世保間、宮崎空港線を含む宮崎～宮崎空港間も特急列車の普通車自由席を利用できる。

2025年度冬季は3日間用を11月28日から1月10日まで、5日間用を11月28日から1月8日まで販売。3日間用・5日間用ともに利用期間は12月12日から1月12日までとなる。発売額は3日間用1万円・5日間用1万2,050円(大人・こども同額)。JR線のおもな駅(指定席券売機を含む)、旅行センター、おもな旅行会社で発売する。なお、利用開始日の変更について、有効期間の開始日前または有効期間内で未使用の場合に1回のみ取扱い可能だが、3日間用を5日間用に、または5日間用を3日間用に変更することはできない。