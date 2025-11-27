JR九州は27日、特急形電車787系(6両編成)を使用し、2004年3月のダイヤ改正で運行終了した「ドリームつばめ」と同区間(現・肥薩おれんじ鉄道を含む)で約21年ぶりに運行する12月19・20日出発のツアーについて発表した。

「夜行列車で行こう! 787系ドリームつばめの旅《博多～鹿児島中央》《鹿児島中央～博多》」と題したツアーを開催。12月19日の23時に博多駅へ集合して0時2分に出発、鹿児島中央駅に翌朝5時56分着となるコースと、12月20日の23時51分に鹿児島中央駅を出発し、博多駅に翌朝5時55分着となるコースを設定した。夜行列車の「ドリームつばめ」が約21年ぶりに787系(6両編成)で運行され、現在は肥薩おれんじ鉄道となった八代～川内間も走行する。

参加特典として硬券タイプの記念乗車証とオリジナルタオルを1人に各1枚用意するほか、グリーン個室・DXグリーン席・グリーン席の利用でオリジナルブランケットも贈られる。

座席はグリーン個室・DXグリーン席・グリーン席・BOX席・普通席を用意。グリーン個室は1名利用で18万円、2名利用で9万円、3名利用で6万円、4名利用で4万5,000円。DXグリーン席は1名席利用で5万5,000円、2名席1名利用で6万円、2名席2名利用で3万2,000円。グリーン席は1名席利用で4万5,000円、2名席1名利用で5万円、2名席2名利用で2万8,000円。BOX席は2名利用で5万円。普通席は2名席1名利用で3万8,000円、2名席2名利用で2万円。どのコースも「JTB-BOKUN予約サイト」で出発の11日前まで受け付ける。