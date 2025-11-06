JR九州は6日、観光列車「或る列車」の運行開始10周年を記念した第3弾の特別企画「或る列車と、クリスマスイヴを味わう旅」を実施すると発表した。博多駅を発着地とし、香椎線経由で西戸崎・海ノ中道方面へ。12月24日に一夜限りの運転を行う。

特別ルートでの運行にあたり、2つのプランを設定した。「フルコースプラン〈博多～西戸崎〉 -聖夜を彩る美食と生演奏の夜の旅-」は博多駅を17時9分に発車し、西戸崎駅で約2時間停車した後、博多駅へ21時33分に帰着する行程に。クリスマス装飾の車内で冬のコース料理(5品)を味わえる。西戸崎駅停車中、フルートとギターによるクリスマスミニコンサートも行う。料金は1人あたり4万6,000～4万9,000円。2人以上での申込みを必須としている。

もうひとつの「マリンワールド海の中道プラン -夜の水族館へ、光と音に包まれる幻想的な夜の旅-」は、博多駅17時9分発の「或る列車」を途中の海ノ中道駅で降り、「マリンワールド海の中道」で夜間開館イベント「夜のすいぞくかん」を楽しむ行程に。館内で「音と光のイワシショー」とイルカショーを鑑賞でき、海ノ中道駅から再び「或る列車」に乗車して博多駅へ戻る。料金は1人あたり3万6,000円。こちらも2人以上での申込みを必須としている。

いずれのプランも、通常運行では味わえない「ツアー限定ドリンク」を用意する。予約は11月7日9時30分から、JTB「BOKUN」予約サイトで先着順に受け付ける。