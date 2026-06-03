JR東日本長野支社は、信濃大町駅(長野県大町市)の開業110周年、辰野駅(長野県辰野町)の開業120周年を記念し、臨時列車の快速「信濃大町駅110周年号」「辰野駅開業120周年号」を7月に運転すると発表した。どちらもHB-E300系を使用し、全車指定席で運転する。

「信濃大町駅110周年号」は7月5日に長野～信濃大町間で運転。往路は長野駅10時4分発・松本駅11時43分発・信濃大町駅12時51分着、復路は信濃大町駅15時21分発・松本駅16時10分発・長野駅17時30分着となる。長野～信濃大町間の途中停車駅は篠ノ井駅、姨捨駅、松本駅、穂高駅、信濃大町駅。車内で観光PRを実施し、松本～信濃大町間で弦楽四重奏の生演奏、大町市からの「ちょっぴりプレゼント」配布を往路・復路ともに行う。

7月5日の11時30分から15時30分まで、信濃大町駅で開業110周年記念イベントも開催。1日駅長を務める大町市長、信濃大町駅長、ご当地キャラクターらが「信濃大町駅110周年号」の到着を出迎える。復路の発車に合わせ、15時10分頃から出発セレモニーも行う。

「辰野駅開業120周年号」は7月18日に長野～辰野間で運転。往路は長野駅8時36分発・松本駅10時27分発・辰野駅11時22分着、復路は辰野駅14時16分発・松本駅14時59分発・長野駅16時28分着となる。長野～辰野間の途中停車駅は篠ノ井駅、姨捨駅、松本駅、塩尻駅、小野駅、信濃川島駅、辰野駅。塩尻駅から辰野駅まで、往路・復路ともに観光PRと「ちょっぴりプレゼント」配布を実施する。

7月18日の10時から14時30分まで、辰野駅で「辰野駅開業120周年記念フェスタ」を開催。辰野町長、塩尻駅長、伊那市駅長、ご当地キャラクターら「辰野駅開業120周年号」の到着を出迎える。復路の発車に合わせ、14時5分頃から出発セレモニーと見送りも行う。