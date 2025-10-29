JR九州は29日、任天堂が発売する『スーパーマリオ』シリーズとタイアップし、885系と西九州新幹線「かもめ」(N700S)、九州新幹線「つばめ」(800系)、BRTひこぼしラインのラッピング列車・車両を11月29日から順次運行すると発表した。

ラッピング列車「スーパーマリオ トレイン」は、2025年11月29日から2026年6月30日まで行われる「スーパーマリオ×JR九州 ～Let’s GO KYUSHU!～」キャンペーンの一環で運行。ラッピング列車の運行だけでなく、6つの駅前広場でイベント開催、22カ所の駅でマリオや仲間たちの装飾、デジタルスタンプラリー、グッズ販売など予定している。

885系の「スーパーマリオ トレイン」は、スーパーマリオのコースをイメージしたデザインに。11月29日から運行開始し、特急「ソニック」「きらめき」「リレーかもめ」「みどり」「かささぎ」に使用される。885系「スーパーマリオ トレイン」の車内において、オリジナル缶バッチのカプセルトイも設置する予定とのこと。

11月29・30日には、大分駅前広場会場で開催されるイベント「スーパーマリオ フェスタ in 九州」に合わせ、885系「スーパーマリオ トレイン」を全車指定席の臨時列車として運行。11月29日の下りは博多駅9時41分発・大分駅11時56分着、11月30日の下りは中津駅11時38分発・大分駅12時32分着で運行され、上りは11月29・30日ともに大分駅16時55分発・博多駅19時16分着となる。臨時列車の車内で、この列車限りの特別な放送とBGMも楽しめる。

西九州新幹線「かもめ」(N700S)の「スーパーマリオ トレイン」は、さまざまなマリオを車体に散りばめた「マリオだらけの新幹線」。2026年2月7日から武雄温泉～長崎間で運行開始する。九州新幹線「つばめ」(800系)の「スーパーマリオ トレイン」は、マリオとその仲間たちを車体に描いた。2026年3月7日から博多～熊本・鹿児島中央間で運行開始する。「スーパーマリオ トレイン」はいずれも2026年6月末まで運行予定となっている。

BRTひこぼしラインにおいても、『スーパーマリオ』シリーズに関連した特別なデザインを施し、12月14日から運行開始。添田～日田間で2026年6月末まで運行を予定している。