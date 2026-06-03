JR東日本秋田支社・新潟支社は、山形庄内夏の観光キャンペーンに合わせ、「リゾートしらかみ」ブナ編成を使用した「リゾート庄内」「リゾート鳥海」を羽越本線酒田～秋田間で7月11・12日に運転すると発表した。

通常、秋田～青森間を奥羽本線・五能線経由で走る「リゾートしらかみ」(HB-E300系)が羽越本線で特別運転を行う。「リゾート庄内」は往路として秋田発酒田行で運転され、時刻は秋田駅9時42分発・羽後本荘駅10時40分発・象潟駅11時5分発・吹浦駅11時23分発・遊佐駅11時30分発・酒田駅11時41分着。「リゾート鳥海」は復路として酒田発秋田行で運転され、時刻は酒田駅15時50分発・遊佐駅16時2分発・吹浦駅16時9分発・象潟駅16時28分発・羽後本荘駅16時54分発・秋田駅17時40分着となる。両列車ともに全車指定席で、指定席券は6月11日10時以降、「えきねっと」と指定席券売機、「みどりの窓口」などで販売する。

「リゾート庄内」(往路)は車内で赤カブ漬物や庄内豚を使用したオリジナル掛け紙付き駅弁を各日100個の数量限定で販売。秋田駅から羽後本荘駅まで、かすりの着物を着た「秋田おばこ」姿の由利高原鉄道列車アテンダントが乗車し、観光パンフレットを配布しながら沿線の魅力を紹介する。羽後本荘駅停車時、由利本荘市によるおもてなしも予定。「リゾート鳥海」(復路)の車内では、遊佐町で人気という「グリーンストア」のフルーツサンドが販売される。

秋田駅で横断幕による見送り・出迎えを行うほか、往路・復路共通の企画として、羽越本線を走る「リゾートしらかみ」のオリジナルポストカード配布、由利高原鉄道のグッズ販売、車内販売1,000円以上で利用できるカプセルトイなども実施する。走行中、乗務員による庄内の景観を紹介する放送も行うとのこと。

あわせて酒田駅にて、「リゾートしらかみ」ブナ編成と同形式の車両「海里」(HB-E300系)を使用した限定イベントを7月11・12日に開催。普段は乗車できない「海里」の入換作業を体験できる。親子で参加できるプランと、酒田駅構内見学もできるプランを設定し、「JRE MALL チケット JR東日本 新潟支社」で販売している。