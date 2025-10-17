JR九州は17日、おもに日南線を走行する宮崎～南郷間の特急「海幸山幸」について、2025年12月6日から全車指定席で運行すると発表した。同日以降、「ご乗車の際は、あらかじめ指定席特急券等をお買い求めください」とのこと。

特急「海幸山幸」は土休日を中心に宮崎～南郷間で1往復運転されるD＆S列車。2両編成の車両を使用し、1号車「山幸」、2号車「海幸」ともに3列シート(1列+2列)の座席は指定席だが、2号車のソファーのみ自由席となっていた。12月6日運行分から、2号車の自由席6席を廃止してフリースペースに変更。「海幸山幸」は全車指定席となる。

なお、「普通列車として運行する宮崎駅～田吉駅間は指定席券(530円)が必要になります」とのこと。宮崎・南宮崎～青島間および宮崎・南宮崎～南郷間において、QRコードを使用したチケットレスサービス「ネット予約でQRチケレス」も設定している。

今冬(2025年12月から2026年2月まで)の運転計画も発表しており、引き続き土休日を中心に運転するほか、年末年始の12月27日から1月4日まで毎日運転。下りは宮崎駅10時28分発・南郷駅12時13分着、上りは南郷駅13時52分発・宮崎駅15時31分着とされている。