JR九州は、宮崎地区で活躍する希少な電車「713系」を使用するツアーを発売した。10月25～26日に「宮崎～鹿児島中央～大分～宮崎」を巡る3つの旅を設定し、夜行列車の運転や秘境駅への停車など、日豊本線の魅力を存分に味わえる内容となっている。

ツアーの1本目は「713系で行く! 宮崎から鹿児島中央への旅」。10月25日出発の片道ツアーで、宮崎駅から都城駅・霧島神宮駅を経由して鹿児島中央駅まで713系に乗車する。鹿児島中央駅到着後、鹿児島車両センターを約60分見学できる。旅行代金は、クロスシート2人席1人利用1万5,000円・2人利用8,000円・ベンチシート8,000円となっている。

2本目は「713系夜行列車で行く! 鹿児島中央から大分への旅」。10月25日夜に出発する0泊2日コースで、713系が夜行列車として走行する。行程は鹿児島中央駅20時48分発・宮崎駅23時51分着・佐伯駅3時30分着・大分駅6時15分着。料金はクロスシート2人席1人利用2万3,000円・2人利用1万3,000円・ベンチシート1万2,000円。

3本目は「713系で行く! 日豊本線秘境駅号」。10月26日出発の片道コースで、713系で大分駅から宮崎駅へ向かう途中、宗太郎駅をはじめ、上岡駅から北延岡駅まで9つの「秘境駅」に停車する。料金はクロスシート2人席1人利用1万5,000円、2人利用9,000円、ベンチシート1万円。

いずれのツアーもJR九州トラベルデスクが企画・運営し、最少催行人員は25名。「713系で行く! 宮崎から鹿児島中央への旅」と「713系夜行列車で行く! 鹿児島中央から大分への旅」はすでに受付を終了したが、「713系で行く! 日豊本線秘境駅号」はJR九州の専用予約ページで申込みを受け付けている。