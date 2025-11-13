花江夏樹「“推し”って感覚は、生まれて初めてに近い」　ファンクラブにも加入しているグループとは

ABEMAのバラエティ番組『声優と夜あそび 木【小野賢章×花江夏樹】』#23が6日、配信された。

  • 『声優と夜あそび』場面カット　(C)AbemaTV, Inc.

    『声優と夜あそび』場面カット　(C)AbemaTV, Inc.

「“推し”って感覚は、生まれて初めてに近い」

オープニングでは、花江が受賞した『第42回ベストジーニスト2025』特別貢献賞が話題に。「おめでとうございます!」と受賞を祝う小野に対し、花江は「オファーが来て、まず俺? ってなって。でも、タンスの棚全部ジーンズっていうくらいジーンズ大好きなの。インスタにも載せているので、そういうのを見てくれたのと、作品とかキャラクターに注目してもらえて取れたのかなって」と推察した。

また、小野から突然「会えてよかったね」と話を振られると、花江は「その話する?」と、授賞式にて推しグループ・HANAと初対面を果たしたことを照れながら報告。デビュー当初から注目し、その後オーディション番組を見てハマったという花江は、「オーディション番組を見たら、俺のけがれた心が全て浄化されるような気持ちになった。夢に向かって進んでいく姿に、正気じゃいられないってくらい感動した」という。

そして、「今まで好きなアーティストさんや俳優さんはもちろんいたけど、“推し”って感覚は、生まれて初めてに近い」と照れながらも嬉しそうな表情を見せた。

HANAと授賞式当日に話したこと

ファンクラブにも加入していることを明かし、「壇上で何も面白いこと言えなかった……」と授賞式当日を振り返りつつ、インスタ投稿で3枚目にさりげなく、HANAとの集合写真を載せ、“推し活”を表現したことも語った花江。

小野もその投稿を見たようで、「何気なくインスタを見てたらいきなり『Blue Jeans』(HANAの楽曲)が流れてきて。そしたら花ちゃんのすっごい幸せそうな集合写真があって。“やってんね!”ってなったよ(笑)」「花ちゃんのことは大体のことは知ってるけど、こんな花ちゃんは見たことがない!」とツッコミ。

続けて小野から「何かしゃべったの?」と聞かれると、「向こうも知っていてくれて、ファンクラブ入ってますって言ったらすごく喜んでくれた! あの日はもう立ってられなかった」「ライブ行く。頑張ってチケット取る」と興奮気味に語っていた。

【編集部MEMO】
『声優と夜あそび』は、人気声優がタッグを組んでMCを担当するABEMAオリジナルの帯番組。2025シーズンでは、月曜日を安元洋貴と小林千晃、火曜日を下野紘と入野自由、水曜日を浪川大輔と八代拓、木曜日を小野賢章と花江夏樹、金曜日を関智一と川島零士、土曜日を森久保祥太郎、岡本信彦、福西勝也、今シーズンより新設された日曜日を芹澤優と長縄まりあ、「繋(コネクト)」を金田朋子、そびーが担当している。