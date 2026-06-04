通信カラオケ・JOYSOUNDでは、JI BLUEのニューシングル「景色」のリリースを記念し、「JI BLUE×JOYSOUND コラボキャンペーン」を3日から開始した。

「景色」はサッカー日本代表を後押しする応援ソング

JI BLUEは、グローバルボーイズグループ・JO1とINIのメンバーから、サッカーを愛する12人で結成されたスペシャルユニット。サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーとして活動している。

ニューシングル「景色」は、サッカー日本代表「最高の景色を2026」公式テーマソング。日本代表の背中を押すパワフルな応援ソングとして注目されている楽曲だ。

今回、USEN＆U-NEXT GROUPのエクシングが展開する「JOYSOUND」とのコラボキャンペーンを実施。カラオケで対象楽曲を歌うことで、オリジナル待ち受け画像やアクリルブロックが当たる。

オリジナル待ち受け画像をもれなくプレゼント

キャンペーンに参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入しているカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できる無料アプリ「キョクナビ JOYSOUND」を使用。「景色」をはじめとする課題曲を選曲すると参加できる。

参加者には、その場でもれなく「JI BLUE×JOYSOUND オリジナル待ち受け画像」全12種のうちランダムで1種をプレゼント。待ち受け画像は、キャンペーン期間中、1曲につき1日1回取得できるため、全12種のコンプリートを目指して楽しめる。

さらにWチャンスとして、抽選で「JI BLUE×JOYSOUND オリジナルアクリルブロック」全4種を各5人、合計20人にプレゼントする。

課題曲は「景色」など3曲

実施期間は、6月3日11時から7月31日23時59分まで。対象機種は「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」。

課題曲は、「景色」「景色(JO1 VER.)」「景色(INI VER.)」の3曲。Wチャンスの賞品は、A賞「景色【歓声 VER.】」、B賞「景色【歓喜 VER.】」、C賞「景色【疾風 VER.】」、D賞「景色【旋風 VER.】」のオリジナルアクリルブロックで、それぞれ5人に当たる。