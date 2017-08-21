「浪川大輔」の最新情報・話題まとめ
関連キーワード
2018年08月27日(月)
TVアニメ『火ノ丸相撲』、石神高校のキャラクター＆キャストを公開
アニメ 08/27 00:00
「火ノ丸相撲」沙田役は石川界人！木村昴、浪川大輔、嘉人、松川裕輝も出演
コミック 08/27 00:00
2018年07月09日(月)
「ありえへん∞世界 2時間SP」声の出演に緒方恵美、三石琴乃、神谷浩史ら
コミック 07/09 06:00
2018年07月03日(火)
「千銃士」OPをバックに貴銃士たちが銃を撃ちまくる“絶対高貴”なPV第2弾
コミック 07/03 16:33
2018年06月25日(月)
『ありえへん∞世界』 神谷浩史ら豪華声優陣! テレ東音楽祭VTRも
テレビ 06/25 06:00
2018年06月21日(木)
劇場アニメ「宇宙の法―黎明編―」追加キャスト、地球神・アルファ役に梅原裕一郎
コミック 06/21 13:00
2018年06月11日(月)
劇場アニメ「薄墨桜 -GARO-」公開は10月、朴ろ美や矢島晶子などキャスト情報も
コミック 06/11 18:00
2018年05月27日(日)
浪川大輔と一緒に「吾輩は猫である」の読書会、朗読やトーク楽しめるイベント
コミック 05/27 11:13
2018年05月25日(金)
TVアニメ『中間管理録トネガワ』、追加キャスト＆キャラクター設定画を公開
アニメ 05/25 18:00
アニメ「トネガワ」黒服キャストに小山力也、石田彰ら追加、浪川大輔や大塚明夫も
コミック 05/25 18:00
2018年04月18日(水)
「ガンダム」最新作が4月20日発表! イベントに浪川大輔、福井晴敏らが参加
アニメ 04/18 07:00
2018年04月17日(火)
ガンダムシリーズの新作発表会を4月20日にライブ配信、浪川大輔も登壇
コミック 04/17 21:18
2018年04月09日(月)
「実験品家族」1巻、杉山里穂や浪川大輔らアニメキャストのサイン入りグッズ当たる
コミック 04/09 18:14
2018年03月24日(土)
「千銃士」アニメ化、7月より放送開始！銃の化身を育成するアプリゲーム
コミック 03/24 15:26
2018年03月23日(金)
優木なち「僕の家においで」、浪川大輔と田辺留依でボイスドラマに
コミック 03/23 19:28
2018年03月20日(火)
「グラゼニ」“夏之介に似てる”の声に落合福嗣「最近は自分から寄せてる」
コミック 03/20 22:49
2018年03月17日(土)
緑川、小西、浪川ら5名が実写映画主演！「声優のイメージ覆すアクションも」
コミック 03/17 16:36
2018年02月21日(水)
アニメ「実験品家族」アシス役は早見沙織、スノー役は浪川大輔
コミック 02/21 13:56
2018年02月05日(月)
アニメ「グラゼニ」追加キャストにM・A・O、二又一成ら、主題歌はサ上とロ吉
コミック 02/05 12:04
2018年02月02日(金)
2017年12月21日(木)
森嶋秀太出演、『コミックBAR Renta!』が3時間SP! 豪華声優28人分一挙放送
エンタメ 12/21 10:00
2017年12月06日(水)
2017年12月04日(月)
「伊藤潤二『コレクション』」追加キャストに梶裕貴、島崎信長、浪川大輔、朴ろ美ら
コミック 12/04 18:00
2017年11月22日(水)
TVアニメ『覇穹 封神演義』、追加キャストに日笠陽子・浪川大輔・岡本信彦
アニメ 11/22 01:33
アニメ「覇穹 封神演義」妲己は日笠陽子、紂王は浪川大輔、王天君は岡本信彦
コミック 11/22 00:39
2017年10月01日(日)
TVアニメ『博多豚骨ラーメンズ』、来年1月放送! PV&追加キャストを公開
アニメ 10/01 21:04
2017年08月21日(月)
TVアニメ『ブラッククローバー』、"魔法帝"&"魔法騎士団長"のキャスト公開
アニメ 08/21 11:00
『アホガール』、悠木碧と浪川大輔が「熱川バナナワニ園」の一日園長に就任
アニメ 08/21 09:04
「アホガール」悠木碧＆浪川大輔がバナナワニ園で1日園長体験、単行本特典に
コミック 08/21 00:00
2017年08月01日(火)
comico×WOWOWがホラーマンガを共同制作、浪川大輔ら出演のラジオ番組も
コミック 08/01 12:00
バックナンバー
|2019
|
|2018
|2017