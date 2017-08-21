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「浪川大輔」の最新情報・話題まとめ

ステイラック所属。男性。1976年4月2日生まれ。アニメから洋画の吹替えまで、様々な役を演じる実力派声優であり、映画監督にも果敢に挑戦する。2010年第4回声優アワードにて助演男優賞を受賞。主な出演作品はアニメ『機動戦士ガンダムUC』(リディ・マーセナス)、『LUPIN the Third』(石川五ェ門)、『ハイキュー!!』(及川徹)、『BLEACH』(ウルキオラ・シファー)、『君に届け』(風早翔太)、『Fate/Zero』(ウェイバー・ベルベット)、『Persona4 the ANIMATION』(鳴上悠)、『東京喰種トーキョーグール』(有馬貴将)、外画『スター・ウォーズ』(アナキン・スカイウォーカー)など。

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2018年08月27日(月)

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TVアニメ『火ノ丸相撲』、石神高校のキャラクター＆キャストを公開

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「ありえへん∞世界 2時間SP」声の出演に緒方恵美、三石琴乃、神谷浩史ら

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「千銃士」OPをバックに貴銃士たちが銃を撃ちまくる“絶対高貴”なPV第2弾

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『ありえへん∞世界』 神谷浩史ら豪華声優陣! テレ東音楽祭VTRも

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2018年06月11日(月)

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2018年05月27日(日)

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2018年05月25日(金)

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TVアニメ『中間管理録トネガワ』、追加キャスト＆キャラクター設定画を公開

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アニメ「トネガワ」黒服キャストに小山力也、石田彰ら追加、浪川大輔や大塚明夫も

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2018年04月18日(水)

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「ガンダム」最新作が4月20日発表! イベントに浪川大輔、福井晴敏らが参加

アニメ 04/18 07:00

2018年04月17日(火)

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ガンダムシリーズの新作発表会を4月20日にライブ配信、浪川大輔も登壇

コミック 04/17 21:18

2018年04月09日(月)

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「実験品家族」1巻、杉山里穂や浪川大輔らアニメキャストのサイン入りグッズ当たる

コミック 04/09 18:14

2018年03月24日(土)

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「千銃士」アニメ化、7月より放送開始！銃の化身を育成するアプリゲーム

コミック 03/24 15:26

2018年03月23日(金)

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優木なち「僕の家においで」、浪川大輔と田辺留依でボイスドラマに

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2018年03月20日(火)

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「グラゼニ」“夏之介に似てる”の声に落合福嗣「最近は自分から寄せてる」

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2018年03月17日(土)

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緑川、小西、浪川ら5名が実写映画主演！「声優のイメージ覆すアクションも」

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2018年02月21日(水)

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2018年02月02日(金)

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浪川大輔、KENN、鳥海浩輔らがウサギに変身…? -「明治東亰恋伽～ハイカラ浪漫劇場5」夜公演レポート

ゲーム 02/02 21:33

2017年12月21日(木)

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森嶋秀太出演、『コミックBAR Renta!』が3時間SP! 豪華声優28人分一挙放送

エンタメ 12/21 10:00

2017年12月06日(水)

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浪川大輔がなまはげに!? 諏訪部順一、梶裕貴も出演、「声優だって旅します the 2nd スペシャルイベント」をレポート

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2017年12月04日(月)

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「伊藤潤二『コレクション』」追加キャストに梶裕貴、島崎信長、浪川大輔、朴ろ美ら

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2017年11月22日(水)

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アニメ「覇穹 封神演義」妲己は日笠陽子、紂王は浪川大輔、王天君は岡本信彦

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2017年10月01日(日)

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TVアニメ『博多豚骨ラーメンズ』、来年1月放送! PV&追加キャストを公開

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2017年08月21日(月)

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TVアニメ『ブラッククローバー』、"魔法帝"&"魔法騎士団長"のキャスト公開

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『アホガール』、悠木碧と浪川大輔が「熱川バナナワニ園」の一日園長に就任

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「アホガール」悠木碧＆浪川大輔がバナナワニ園で1日園長体験、単行本特典に

コミック 08/21 00:00

2017年08月01日(火)

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comico×WOWOWがホラーマンガを共同制作、浪川大輔ら出演のラジオ番組も

コミック 08/01 12:00

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