「浪川大輔」の最新情報・話題まとめ

ステイラック所属。男性。1976年4月2日生まれ。アニメから洋画の吹替えまで、様々な役を演じる実力派声優であり、映画監督にも果敢に挑戦する。2010年第4回声優アワードにて助演男優賞を受賞。主な出演作品はアニメ『機動戦士ガンダムUC』(リディ・マーセナス)、『LUPIN the Third』(石川五ェ門)、『ハイキュー!!』(及川徹)、『BLEACH』(ウルキオラ・シファー)、『君に届け』(風早翔太)、『Fate/Zero』(ウェイバー・ベルベット)、『Persona4 the ANIMATION』(鳴上悠)、『東京喰種トーキョーグール』(有馬貴将)、外画『スター・ウォーズ』(アナキン・スカイウォーカー)など。

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