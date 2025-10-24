10月4日から放送中のTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3で、フォージャー家を演じる江口拓也・種崎(※「崎」は「たつさき」)敦美・早見沙織・松田健一郎にインタビュー。TVアニメシリーズ、そして劇場版でフォージャー家を演じてきた4人だが、アフレコ現場はまるで本当の家族のような温かい空気に包まれ、沈黙さえ心地良かったという。笑いにあふれるトークからは、役と演者が響き合う深い絆が伝わる。

インタビューでは、作品が幅広い世代に愛されていると実感した“驚きの体験”を明かしたほか、原作者・遠藤達哉氏との交流エピソード、さらには4人の学生時代についても深掘り。家族のようにまったりと、でも確かな絆で紡がれた4人の本音トークをお届けする。

『SPY×FAMILY』Season 3が始動

――Season 3の放送が決定したときの感想をお聞かせください。

江口:いつやるのかな? と思っていたのですが、割と早い段階でSeason 3の制作決定を知れたので、嬉しかったです。

早見:Season 3から出てくる重要キャラクターもいますし、どうなるんだろうというのは気になってました。

江口:次はどういうキャストさんが集まってくるんだろうというワクワク感もありましたし、実際一緒に収録をしていて楽しかったですよね。

種崎:Season 2から期間が空いていたんですが、その間も様々なコラボレーションとかでキャラクターの声を出せる機会があったので、久しぶりという感覚はあまりなかったです。

ただ、やっぱりアニメは違いますね! みんなで収録できるっていいなと思いました。待ってました! という感じです。

松田:僕も早く始まってほしかったので、またみんなと現場に入ることができて、嬉しいなと思いましたし、やっぱり安心感があります。みんなで並んでやっていると、全然変わらないというか……フォージャー家はフォージャー家のままだなと。帰ってきたなという気持ちがすごくあります。

『SPY×FAMILY』ファンに遭遇 江口拓也「これ僕なんですよと…」

――種崎さんがおっしゃっていたように、『SPY×FAMILY』は様々なコラボもするなど、幅広い世代から愛されています。

江口:その実感はSeason 1のころからありました。町にいるファミリーたちが、『SPY×FAMILY』の話をしているのを横で聞いたりしていると、「やっぱりいろんな人に見ていただいているんだな」と実感します。

――そのファミリーは、隣の江口さんには気づいてないんですか?

江口:もう全然! 僕はスッ(身を隠す動作)としているので!

早見:気づいてますよ(笑)。

江口:絶対気づいていないです(笑)! ただ、Season 2あたりのときに、外でご飯食べようと思って、カウンターでテレビがついているような家庭的な雰囲気のお店に行ったんです。

そこでご飯を食べていたら、ちょうど『SPY×FAMILY』が始まる時間だったので、「食べながらSNSで感想でもつぶやこうかな」と思っていたら、隣に座っていたおじさんが、「お、『SPY×FAMILY』じゃん。俺、好きなんだよね」とその横に座っていた方と話し始めて。

「これ僕なんですよ」と話しかけて、「兄ちゃん、これをやってんの?」とか言われて(笑)。そういうこともあって、いろんな方に見ていただいてる実感はあります。

――江口さん以外のお三方も、こういった体験はありますか?

早見:私はカフェであります。大きいテーブルにいろんな人が腰かけられるタイプの席があるじゃないですか? そこに座っていたら隣に来た10代くらいの女の子4人組が、ちょうど劇場版が上映されている時期だったので、「『SPY×FAMILY』の映画、観た?」「めっちゃよかったから観て!」と話している横でお茶を飲んでいました。

あと、私が学生の時にジャズボーカルを習っていた先生も、いま70代ぐらいの方なのですが、コラボ商品を買ってくださって! 普段は多分アニメ作品はご覧にならないと思うんですけど、作品を知ってくださっていて、嬉しかったです。

松田:知人から連絡が来て、「うちの子はずっと『SPY×FAMILY』を観て、アーニャの真似をしてる」と言ってもらうことがあります。とても影響力があるなと思います。

種崎:業界内の方々でも、夫婦そろってアーニャの真似をしているという方もいて(笑)。

早見:かわいい!

江口:それで言うと、僕の行きつけのバーのバーテンダーの方が40代後半なんですが、普段は全くアニメを観ない人なんですけど、僕がロイドを演じていると知って、観たらハマっちゃって。たまに僕と話していると、おじさんから“アーニャ語”が出るんですよ(笑)。

早見:江口さんのことをロイドさんだと思っているんじゃないですか(笑)? 心のアーニャがうずいて……

江口:おじさんアーニャもかわいいです(笑)。

キャラクターとの共通点「選ばれるべくして、選ばれた」

――これまで長くキャラクターとともに過ごしてきた皆さんですが、キャラクターと似ている部分はありますか?

早見:割とみんな“ぽい”ような……

江口:やっぱり馴染み具合がすごいなと思います。

種崎:皆さんを見ていると選ばれるべくして、選ばれたんだなと感じる時があります。

江口:特に4人が集まっていると思うかもしれないです。この4人は、根本的な目に見えない要素の部分でキャラと共鳴しているところがありそうな気がします。

早見:確かに。

松田:収録している時も、みんながアフレコしているのを後ろから見ていると、キャラクターそのままに見えてくるというか。だんだん見えてきちゃうのがとても不思議なんですよね。

――一緒に収録することも多いと思いますが、アフレコ現場ではどういったことをお話ししていることが多いですか?

種崎:原作者の遠藤(達哉)先生のことを話していることが多いです(笑)。

江口:確かに(笑)。共通事項としては遠藤先生だ(笑)。アフレコ現場にも来てくださるし、たまにみんなでご飯を食べに行って、お話をさせていただく機会もあるんです。

遠藤先生も不思議な方で「たまに孤独を感じる瞬間がある」とおっしゃっていて(笑)。「え、いつでもご飯行きますけど!」と言ったら、「いやいや申し訳ないので……」とおっしゃっていて(笑)。

早見:遠藤先生の孤独を解消する日を作ろうとしたことがあって、その話を遠藤先生にしたら、「そんな大きい1日があったら、その翌日はもっと孤独になるかもしれない」とおっしゃっていて(笑)。

――遠藤先生がいらっしゃらないときも、遠藤先生の話になるんですね!

種崎:健やかに過ごされているだろうかと思いをはせるみたいな感じです(笑)。

――そういうお話をされるときには、どなたが率先して会話を回されるんですか?

江口:この4人に関しては独自の空気感で動いているというか……ボケとかツッコミとかじゃないんです。“そこにある”という……呼吸をしながらそこにいるみたいな空気感で、ゆったりとした時間が流れているなと(笑)。

種崎:右に同じ……(笑)。

江口:皆さんまったり系なんですよね! だからリラックスできるというか。

早見:4人だけの収録もたまにあるのですが、そういう時も殊更、誰も何も話さないみたいなこともあります(笑)。