Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴の楽曲で人生観に変化「大切にしてもらっている自分を大切にしたい」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。

今回の放送では、ミセスの楽曲「風と町」に関して寄せられた生徒（リスナー）からの感想をチェックしていきました。

＜リスナーからのメッセージ＞

私の住んでいる町は海と山からの風が吹く、まさに“風と町”の歌詞がぴったりな町です。その日によって私の感情が変わるのに合わせるように、風も日によって変わり、私に寄り添ってくれています。

風と町を聴くまでは、“風”が当たり前になっていて存在の偉大さに気づけていませんでした。今はこの町に吹く風を感じながら歩くのがとても楽しいです。辛い時は風に支えてもらったり、幸せを共に感じたり、風の存在を常に感じながら過ごしていきたいです。

（神奈川県 16歳 女の子）

＜藤澤からのメッセージ＞

藤澤：ちょっと待って……！ めっちゃ素敵なんだけど！ すごい素敵〜！ でも分かるわ！ 「分かるわ」って言っていいのか分からないけれど、僕も長野県出身でどこを見渡しても山があるのよ。それって生まれてから東京に出るまでずっとその環境だったから、当たり前の景色と空気だったの。だけど上京して気づいたっていうのもあるし、僕も元貴（大森元貴）が書いた楽曲「風と町」と出会って、まさしく今、このメッセージに書いてくれている通りの気持ちになったんだよ。

生まれて、周りの環境だったりとか人もそうだけど、ああいった空気感に支えてもらって、温かく生きてきたんだな、支えられてここまで大きくなったんだな……（笑）。大きくなったんだなって32歳が言うのも恥ずかしいですけれど、ここまで大きくなってきたんだなって思いました！ すごい分かるし、そういうふうに同じ気持ちになってくれているのがすごい嬉しい！

ちょっと寂しくなったりとか、「自分なんて」って凹む日もあるじゃん。みんなある？ あるよね？ 僕はこの「風と町」を聴いたり、演奏したりする時に、きっと大切に望まれて生まれてきた命で、みんなから、親もそうだけど、友達とか周りの人に大切にしてもらいながら過ごしてきて、そして町だったりとか山の空気もそうだけど、そういったもの1つ1つに支えてもらって、ここまで見守られてやってきているんだなって思うと、そうやって大切にしてもらっている自分を大切にしたいな、大切にしなきゃなって思えるよね！ そんなふうに藤澤自身も思う楽曲になっています！

これはぜひ今、みんなで聴こうよ！ それではいきましょう！ Mrs. GREEN APPLEで、「風と町」！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info