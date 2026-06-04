世界最大のモビリティプラットフォーム「Uber」の新CM「タクシーを、思いのままに 第六感」篇に、俳優・大泉洋が出演する。撮影の舞台裏から、10年以上にわたるUber アプリの愛用歴、そして、芸能生活30周年への想いまで、“大泉節”全開でたっぷりと語ってもらった――。

大泉洋 撮影：蔦野裕

映画のワンシーンのように「非常に新鮮」

――今回、CM出演のオファーを受けたときのお気持ちは?

私はもう10年以上前からUberを使ってたものですからね。本当にうれしかったですね。ずっと便利だなと思ってましたし、頼まれもしないのに、いろんな人に良さを語ってたくらいで(笑)。だから「渡りに船」じゃなくて、「渡りにUber」だなと思いましたね。

――恒松祐里さんとは初共演だそうですね。

恒松さんは、所属事務所が同じということもあって、前から知り合いではあったんですよ。だからご一緒できてうれしかったですね。舞台やドラマもよく拝見していて、その都度ね、私、マネージャー経由で「いやぁ、今回もすばらしい」って褒めてたんです。女優さんとしてもすごく尊敬してましたし、今回共演すると聞いて、しかも同じ会社の同僚という設定でね。そこも含めて、すごくうれしかったです。

――CM撮影現場で印象に残っていることは?

日本だけでなく海外のクリエイティブチームも参加していて、いつものCM撮影とはちょっと感じが違って、非常に面白かったです。映画を撮っているような、割と細かい演出がされましてね。恒松さんと私は「映画を撮っているか、ワークショップに来ているか」というくらいの感覚で(笑)。「もう少し抑えてくれ」とか「こういう感じを出してほしい」とか、細かな演出が続きました。

通常はCMだと一番求められるのは分かりやすさが多いんですけど、今回は「映画のワンシーンのようにやってほしい」ということなんだなと。そこは非常に新鮮で、仕上がりもとても楽しみです。

――今回のCMの一番の見どころを挙げるとするなら?

何パターンかありまして、それぞれにクスッと笑えるようなオチがつくんです。やっぱりそういう面白いところが見どころじゃないかなと。ただね、「演技のトーンを抑えてくれ」と言われていた割には、私が「Uber!!!」と叫ぶシーンは、どれだけやってもNGが出なかったんですよね(笑)。スタッフの皆さんも、私が「Uber!」と言うたびに「ワッハッハッハー!」って大盛り上がりで。「Uber!」って言ってれば大丈夫だな」と思いました(笑)

――普段はどのようなシーンでUber Taxiを利用されていますか?

仕事中はマネージャーの車で移動することが多いので、主にプライベートですね。家族と利用することが多いです。やっぱりこういう仕事をしていると、満員電車など公共交通機関が使いにくい場面もあるので、そういう時にUber Taxiがとても便利なんです。時間を指定して呼ぶこともできますし、東京都内だと非常に早く来てくれる。行き先を言葉で伝える必要もない。近くても遠くても、プライベートでご飯を食べに行く時なんかにもよく呼びますね。

――地方に行かれる時はいかがでしょう?

地方に行っても、どこに行ってもUber Taxiです。目的地を入れるだけでいいので、土地勘がなくても全く問題がない。地方に行けば行くほど、Uberはなくてはならないものになりますね。(地元の)北海道でも同じで、なおさら公共交通機関に乗りにくい面もありますし、広いのでタクシーを使うことも多い。そうなるとやはりUber Taxiということになります。

――海外での体験についても教えてください。

海外では10年ほど前から頼りっきりですよ。特に地下鉄なんかは複雑で、乗り換えが難しいこともあるじゃないですか。でも、Uberだとノンストレスですよね。(その国の言語が)しゃべれなくても行き先を伝える必要がない。昔はガイドブックを出して「Here!」とかつたない英語で話していましたけど、今はそれも全く必要ない。目的地を入れれば向こうも分かるし、その場でお金を支払う必要もない。なんて便利な時代になったんだろうと思います。

それから、ドライバーさんの情報もしっかり表示されますよね。「500回乗せている方」となれば、間違いないだろうと安心して乗れる。それも海外で使う上での大きな安心感です。

――Uber Taxiをお得に使うためのおすすめポイントがあれば。

私、この話をすると若干長くなりますが、いいですか(笑)。本当にUber Taxiって良くて、頻繁にキャンペーンをやってくれるんです。30％オフとかで配車できることが頻繁にある。それだけでもかなり得した感じがあるのですが、私がぜひおすすめしたいのが「Uber One」です。月額498円なんですよ。Uber Oneに入ると、Uberで乗車する度に乗車料金の10%分の「Uber クレジット」が獲得できて、次回の乗車に使えるんです。例えば支払いが5,000円だったとすると、500円分のUber クレジットを獲得できて、次回の乗車で500円引きになる。これ、すごくないですか？ しかもそのUber クレジット、Uber Eatsにも使えてしまうんです。Uber Taxiの乗車で貯めたクレジットがUber Eatsでも使える。さらに、Uber Eatsの配達料がUber Oneに入ると0円になりますから。Uber Eatsをよく使う方もUber Oneに入った方がいい。月額498円はあっという間に元が取れます。昔から私、やたら周りに勧めているんです。「Uber Oneになりなさい」「あなたもいつかUber Oneになりなさい」って(笑)

――いますぐUberの広報部長になれますね(笑)

いや、本当に就職したいくらいです(笑)

――とはいえ、日本での配車アプリの普及率は、実はまだ低いそうです。ヘビーユーザーの大泉さんから、まだ利用したことがない方へメッセージを。

今の時代、配車アプリを持っていないと非常に不便だと思いますね。タクシーの台数が以前に比べて減ってしまって、流しているタクシーもなかなか捕まりにくい状況になっています。だからこそ、Uberを使って安全にタクシーを呼ぶということが、今後ますます必要になってくると思います。まずはアプリをしっかり自分で持っておいて、そしてぜひUber Oneに入って、よりお得に使ってほしいと思いますね。