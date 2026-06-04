石川さゆり、野口五郎の「今年70歳になったんだよ」に「ひえー（笑）！」郷ひろみも…時の流れに驚き隠せず

フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00～9:30）。“生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと”をテーマにした、トークと音楽が満載のプログラムです。各界を代表して活躍する女性ゲストが、自らの言葉でメッセージを伝えます。5月のマンスリーゲストは、歌手の石川さゆりさん。4月に最新曲「日々呉々（くれぐれ）と」（作詞・作曲／宮沢和史さん）をリリースした石川さんに、堀越学園時代の先輩・野口五郎さんとのエピソードなどについて伺いました。唐橋：TOKYO FM「NOEVIR Color of Life」。5月のゲストには、歌手の石川さゆりさんをお迎えしました。よろしくお願いします。石川：おはようございます。石川さゆりです。お邪魔します、よろしくお願いします。唐橋：簡単ではありますが、プロフィールをご紹介します。石川さんは1958年熊本県生まれ。1973年、15歳のときにシングル「かくれんぼ」で歌手デビュー。「コロムビア・プリンセス」というキャッチフレーズとともに歌謡界に登場されました。1977年には「津軽海峡・冬景色」が大ヒット。その後も「天城越え」「風の盆恋歌」「ウイスキーが、お好きでしょ」など、時代を超えたヒット曲を次々に世に送り出してこられました。そして4月には、最新シングル「日々呉々（くれぐれ）と」が発売されたばかりです。石川：ありがとうございます。唐橋：まだまだご紹介しなければならないことがたくさんありますけれども。石川：本当にこういうプロフィールを言っていただくと、うれしいような、ちょっとくすぐったいような気持ちになりますね。先日、テレビ番組ですごく久しぶりに野口五郎さんにお会いしたんです。野口五郎さんと郷ひろみさんは、私が堀越学園の1年生だったとき、3年生だったんです。五郎くんが「ねえ石川、僕、今年70になったんだよ」って言うから、「ひえー！」なんて言いながら（笑）。郷ひろみさんも昨年70になられて。時の経つのは早いなと思います。唐橋：70代ですか！石川：ええ。当時はみんな制服のままスタジオに入ることもありましたね。校門を出て右の方に行くと、仕事に行くための迎えの車がそれぞれ来ていたりして。ちょっと不思議な学校の景色でしたね。この投稿をInstagramで見る

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――石川さゆりさんは、従来の豪華なフルバンド編成でのコンサートに加え、少編成による「アコースティックコンサート」も開催しています。公演情報など詳しくは、石川さゆりさんの公式サイトをご覧ください。＜番組概要＞番組名：NOEVIR Color of Life放送日時：毎週土曜 9:00～9:30パーソナリティ：唐橋ユミ番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/color/