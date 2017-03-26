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「岡本信彦」の最新情報・話題まとめ

プロ・フィット所属。男性。1986年10月24日生まれ。東京都出身。趣味・特技はマジック・指と腕が柔らかいこと・将棋3段。2009年第3回声優アワードにて新人男優賞、第5回声優アワーにて助演男優賞を受賞。主な出演作品はアニメ『青の祓魔師』(奥村燐)、『僕のヒーローアカデミア』(爆豪勝己)、『ハイキュー!!』(西谷夕)、『３月のライオン』(二海堂晴信)、『ボールルームへようこそ』(兵藤清春)、『殺戮の天使』(ザック)、『バクマン。』(新妻エイジ)、『ＰＥＲＳＯＮＡ-trinity soul-』(神郷慎)、『とある魔術の禁書目録』(アクセラレータ) 、『暗殺教室』(赤羽業)、『十二大戦』(憂城)など。

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