「岡本信彦」の最新情報・話題まとめ
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2018年07月20日(金)
「カカオ79％」オーディオドラマ化、一ノ瀬勇役は岡本信彦！3巻発売記念企画も
コミック 07/20 10:00
2018年07月18日(水)
アニメ「ヒロアカ」サバイバル風の衣装着たデクたち描いたイベントビジュアル
コミック 07/18 17:30
2018年06月23日(土)
「虹、甘えてよ。」「10万分の1」登場キャラと電話！声は岡本信彦＆島崎信長
コミック 06/23 21:23
2018年06月20日(水)
「ダイヤのA」オールスターイベント、逢坂良太や島崎信長ら出演者13名を発表
コミック 06/20 18:07
2018年06月10日(日)
TVアニメ『殺戮の天使』、PV第2弾を公開！追加キャストに大塚芳忠
アニメ 06/10 21:35
「殺戮の天使」新PV公開、グレイ役は大塚芳忠！千菅春香ら登壇の先行上映会も
コミック 06/10 15:53
2018年06月01日(金)
アニメ「はねバド！」新ビジュアル公開、大和田仁美、島袋美由利ら登壇の上映会も
コミック 06/01 19:24
2018年05月25日(金)
アニメ「ニルアド」11月に単独イベント、木村珠莉、梶裕貴ら6名の登壇決定
コミック 05/25 17:00
2018年05月22日(火)
江口拓也の4コマ連載が書籍化、岡本信彦ら出演のドラマCDや描き下ろしの概念も
コミック 05/22 17:18
2018年04月26日(木)
アニメ「はたらく細胞」追加キャストに櫻井孝宏、早見沙織、岡本信彦、M・A・O
コミック 04/26 12:47
2018年03月30日(金)
岡本信彦＆堀江瞬がボードゲームの魅力伝える新番組「ボドゲであそぼ」7月放送
コミック 03/30 13:00
2018年03月25日(日)
青木琴美「虹、甘えてよ。」ドラマCDがCheese!に、岡本信彦と内田真礼が出演
コミック 03/25 12:58
ハピエレ発のアニメ「Phantom in the Twilight」始動、ヒロインは花澤香菜
コミック 03/25 11:26
2018年03月20日(火)
TVアニメ『殺戮の天使』、レイチェル役を千菅春香、ザック役を岡本信彦
アニメ 03/20 23:45
2018年03月18日(日)
「魔法少女サイト」キズナアイ声優出演への大反響に芹澤優、山崎はるか嫉妬
コミック 03/18 18:52
2018年03月09日(金)
アニメ「はねバド！」立花健太郎役は岡本信彦、AnimeJapanにも参加決定
コミック 03/09 19:01
2018年02月16日(金)
「魔法少女サイト」追加キャストに岡本信彦、鈴木達央、安里勇哉！PVも解禁
コミック 02/16 17:00
2018年01月15日(月)
アニメ「ニル・アドミラリの天秤」追加キャスト＆PV公開、先行上映も決定
コミック 01/15 21:31
2017年12月16日(土)
TVアニメ『覇穹 封神演義』、新PV公開! OP/ED担当アーティストが決定
アニメ 12/16 13:40
2017年11月22日(水)
TVアニメ『覇穹 封神演義』、追加キャストに日笠陽子・浪川大輔・岡本信彦
アニメ 11/22 01:33
アニメ「覇穹 封神演義」妲己は日笠陽子、紂王は浪川大輔、王天君は岡本信彦
コミック 11/22 00:39
2017年09月23日(土)
TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』、爆豪勝己役・岡本信彦のメッセージ
アニメ 09/23 08:00
2017年08月29日(火)
有明に集合！魔法陣グルグル、石上静香＆小原好美らメインキャスト登壇イベント
コミック 08/29 21:53
2017年06月12日(月)
TVアニメ『魔法陣グルグル』、追加キャストに大西沙織、岡本信彦、石田彰
アニメ 06/12 20:08
「魔法陣グルグル」大西沙織、岡本信彦、石田彰も出演！キービジュやPVも公開
コミック 06/12 12:46
2017年06月05日(月)
「将国のアルタイル」追加キャストに中井和哉、内山昂輝、茅野愛衣ら
コミック 06/05 12:58
2017年03月27日(月)
西尾維新×中村光『十二大戦』、ティザービジュアル&ティザーPVを公開
アニメ 03/27 05:07
2017年03月26日(日)
「十二大戦」“異常に殺す”憂城演じる岡本信彦、オーディションでは半笑いでの演技
コミック 03/26 19:44
TVアニメ『バチカン奇跡調査官』、7月放送! キャスト情報&ティザーPV公開
アニメ 03/26 18:47
2017年03月12日(日)
西尾維新×中村光『十二大戦』のTVアニメ化決定! 憂城(兎)役は岡本信彦
アニメ 03/12 12:00
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