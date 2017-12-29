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「森久保祥太郎」の最新情報・話題まとめ

ヴィムス所属。男性。1974年2月25日生まれ。東京都出身。鋭利な切り口をもつ、とがったような発声が特徴的である。声優だけではなく、舞台俳優、歌手としても活躍する。主な出演作品はアニメ『うたの☆プリンスさまっ♪』（寿嶺二）、『弱虫ペダル』巻島裕介）、『薄桜鬼』（沖田総司）、『幕末ROCK』（桂小五郎）、『NARUTO -ナルト- 疾風伝』『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』（奈良シカマル）、『DYNAMIC CHORD』（城坂依都）、『ラブ米 -WE LOVE RICE- 二期作』（ショウ）、『Persona4 the ANIMATION』（花村陽介）、『魔法少女 俺』（矢茂小波）、『あまつき』（露草）、ゲーム『あんさんぶるスターズ！』（遊木真）など。

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2017年09月20日(水)

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