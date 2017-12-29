「森久保祥太郎」の最新情報・話題まとめ
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2018年06月17日(日)
『弱虫ペダル GLORY LINE』、巻島 VS 東堂！第24話の先行場面カットを公開
アニメ 06/17 19:32
2018年05月05日(土)
「あんさんぶるスターズ！」アニメは2019年放送、「弱虫ペダル」とのコラボも
コミック 05/05 22:56
2018年04月16日(月)
神谷明&森久保祥太郎、『ありえへん∞世界』ボイスオーバー初参戦
テレビ 04/16 06:00
2018年04月10日(火)
「魔法少女 俺」オリキャラに田村ゆかり＆内山夕実、キャラソンも発売決定
コミック 04/10 10:00
2018年04月01日(日)
「魔法少女 俺」に緒方恵美、山寺宏一、優希比呂、関智一、岩永哲哉、石田彰が出演
コミック 04/01 00:00
2018年03月24日(土)
「魔法少女 俺」アニメオリジナルの魔法少女を谷山紀章＆鈴木達央が担当
コミック 03/24 17:00
2018年03月13日(火)
アニメ「メジャーセカンド」光役・西山宏太朗が藤原夏海の大吾ぶりを賞賛
コミック 03/13 21:18
2018年03月08日(木)
アニメ「異世界居酒屋」に阿部敦、森久保祥太郎、小西克幸が出演、4月より配信
コミック 03/08 13:20
2018年02月24日(土)
『奴隷区 The Animation』、追加キャストに小西克幸、興津和幸ら一挙公開
アニメ 02/24 12:00
「奴隷区 The Animation」小西克幸、森久保祥太郎ら追加キャスト16名を一挙発表
コミック 02/24 12:00
2018年02月09日(金)
TVアニメ『魔法少女 俺』、ED主題歌は「STAR☆PRINCE 桃拾&兵衛」が担当
アニメ 02/09 10:00
「魔法少女 俺」EDは豊永利行＆遊佐浩二が演じる作中アイドルユニットが担当
コミック 02/09 10:00
2018年01月20日(土)
「マジンガーZ」“Z”叫上映会、観客の「マジーンゴー!!」に森久保祥太郎も満足
コミック 01/20 21:16
アニメ「ペルソナ5」モルガナ＆杏ver.のキービジュアル公開、RT企画第2弾も
コミック 01/20 09:45
TVアニメ『ペルソナ５』、モルガナ＆杏ver.の第一弾キービジュアルを公開
アニメ 01/20 02:25
2018年01月19日(金)
「メジャーセカンド」大吾役は藤原夏海、光役は西山宏太朗！森久保＆森田は続投
コミック 01/19 12:24
2018年01月17日(水)
TVアニメ『魔法少女 俺』、豊永利行/遊佐浩二/森久保祥太郎ら追加キャスト
アニメ 01/17 21:15
アニメ「魔法少女 俺」追加キャストに豊永利行、遊佐浩二、森久保祥太郎ら
コミック 01/17 18:00
2018年01月13日(土)
「マジンガーZ」舞台挨拶で永井豪「観たかったのはこれだった」と太鼓判
コミック 01/13 18:26
2018年01月12日(金)
『劇場版マジンガーZ』、"だいたい"3分でわかるマジンガーZ特別映像を公開
アニメ 01/12 17:00
2018年01月06日(土)
『劇場版マジンガーZ』、デビルマン声優・田中亮一参戦! 植田佳奈/本渡楓も
アニメ 01/06 10:00
「劇場版 マジンガーZ」にデビルマン声優・田中亮一が参戦、舞台挨拶に永井豪登壇
コミック 01/06 10:00
2017年12月29日(金)
森久保祥太郎が第1子誕生を報告、「父久保になりました」
コミック 12/29 20:09
TVアニメ『魔法少女 俺』、"本当の"魔法少女のビジュアル&ティザーPV公開
アニメ 12/29 08:30
2017年12月28日(木)
「マジンガーZ」入場特典はマジンガーの内部構造が分かるミニスタンディ
コミック 12/28 17:00
2017年12月03日(日)
「マジンガーZ」森久保祥太郎、石丸博也に「君が思う兜を演じて」と背中押される
コミック 12/03 22:28
2017年12月01日(金)
工藤静香トリビュート、関智一、鈴村健一、谷山紀章による座談会の開催決定
アニメ 12/01 08:04
2017年10月15日(日)
箱学OBをパンに例えたら？「弱ペダ」舞台挨拶で総北OBキャストが考える
コミック 10/15 18:53
2017年10月02日(月)
「弱虫ペダル Re:GENERATION」舞台挨拶に、総北OBキャスト3人が登場
コミック 10/02 18:30
2017年09月20日(水)
「マジンガーZ」場面写真、マジンガーの躍動感あふれる戦闘や新キャラの姿
コミック 09/20 17:00
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