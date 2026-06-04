嵐が、ランキングTOP10を独占。活動終了後も嵐の音楽は愛され続けている。

オリコンは4日、「2026/6/8付 週間ストリーミング急上昇ランキング」（集計期間：5月25日～31日）を発表。5月31日をもってグループとしての活動を終了した嵐が、同ランキングのTOP10を独占した。(オリコン調べ)

3月13日の札幌公演を皮切りに開催した『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』。5月31日の東京ドーム公演で活動終了を迎えた。

今回ランクインした楽曲はいずれも同ツアーで披露されたもので、ライブの影響でストリーミング再生数が大きく伸び、急上昇ランキングを席巻する結果となった。

1位は、上昇率106.1％を記録した「感謝カンゲキ雨嵐」。同曲は、2025年5月6日にファンクラブ会員サイト「FAMILY CLUB」にてツアー開催が発表された際にも、同ランキング1位（2025/5/19付）を獲得しており、節目ごとに存在感を示している。

続く2位には「言葉より大切なもの」、3位「マイガール」、4位「Løve Rainbow」、5位「Believe」がランクイン。さらに6位「A・RA・SHI」、7位「Troublemaker」、8位「ワイルド アット ハート」、9位「迷宮ラブソング」、10位「Monster」と、名曲の数々が並んだ。

活動終了直後のタイミングで改めて楽曲に注目が集まり、嵐の音楽が多くのリスナーに再生され続けていることを示す結果となった。

嵐の音楽は今後もファンの心で生き続けるだろう。