「花江夏樹」の最新情報・話題まとめ
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2018年07月10日(火)
初のライブも！「Disney 声の王子様」5年ぶり新作、男性声優が名曲カバー
コミック 07/10 19:00
2018年07月08日(日)
「ぐらんぶる」追加キャスト、人気女性声優・水樹カヤ役に水樹奈々
コミック 07/08 18:59
2018年06月25日(月)
「Back Street Girls」ゴクドルズ敏腕マネ役は諏訪部順一、間宮康弘＆花江夏樹も
コミック 06/25 18:00
2018年06月20日(水)
「ダイヤのA」オールスターイベント、逢坂良太や島崎信長ら出演者13名を発表
コミック 06/20 18:07
2018年06月18日(月)
アニメ「ブラクロ」杉田智和がゲルドル役、花江夏樹がリル役で出演
コミック 06/18 11:00
2018年05月31日(木)
「デジモン感謝祭2018」、7/29開催！出演者＆チケット情報を公開
アニメ 05/31 18:00
アニメ「デジモン」感謝祭イベントに坂本千夏、山口眞弓、花江夏樹、細谷佳正ら
コミック 05/31 18:00
2018年05月10日(木)
「ハッピーシュガーライフ」松坂さとうのキュートでサイコな場面カットが5枚到着
コミック 05/10 16:00
2018年04月25日(水)
「こぐまのケーキ屋さん」SKY-HI×花江夏樹演じるボイスコミック「ぎんのおかね」
コミック 04/25 10:00
2018年04月21日(土)
『ハッピーシュガーライフ』、追加キャストに花江夏樹/洲崎綾/梅原裕一郎
アニメ 04/21 00:00
アニメ「ハッピーシュガーライフ」花江夏樹、洲崎綾、梅原裕一郎も出演
コミック 04/21 00:00
2018年04月03日(火)
諏訪部順一/花江夏樹/増田俊樹がイケメンホストに!?「ヌードル食べコール」
アニメ 04/03 11:00
「こぐまのケーキ屋さん」SKY-HIがこぐまの店長、花江夏樹が店員さん演じるCM
コミック 04/03 10:13
2018年04月02日(月)
オードリー春日・三四郎小宮、ラジオドラマに出演決定
芸能 04/02 22:30
2018年03月21日(水)
『エジソン』、花江夏樹&日高里菜コンビ「最初で最後の」公開生放送を実施
アニメ 03/21 12:46
2018年03月13日(火)
「王子様には毒がある。」7巻特装版に花江夏樹、櫻井孝宏ら出演のドラマCD
コミック 03/13 22:49
2018年03月05日(月)
「ピアノの森」ピアニスト反田恭平が阿字野の演奏を分析、斉藤壮馬＆諏訪部順一も驚嘆
コミック 03/05 16:06
2018年03月03日(土)
文化放送『エジソン』、新パーソナリティが江口拓也と大西沙織に決定
アニメ 03/03 23:26
2018年02月10日(土)
TVアニメ『博多豚骨ラーメンズ』、津田健次郎、花江夏樹ら追加キャスト発表
アニメ 02/10 10:00
「博多豚骨ラーメンズ」に津田健次郎、花江夏樹、伊丸岡篤、島崎信長が出演
コミック 02/10 10:00
2018年01月31日(水)
アニメ「ピアノの森」海役は斉藤壮馬、壮介役は諏訪部順一、修平役は花江夏樹
コミック 01/31 13:00
2017年12月14日(木)
『D×2真・女神転生』声優に雨宮天、花江夏樹、高橋李依、細谷佳正ら追加
ゲーム 12/14 19:16
2017年12月11日(月)
アニメ「CCさくら」先行上映会、丹下桜「新作だけど懐かしい作品になった」
コミック 12/11 17:20
2017年12月02日(土)
「刀剣乱舞-花丸-」増田俊樹、2期出演の花江夏樹に蕎麦を打たされる可能性を忠告
コミック 12/02 15:23
2017年12月01日(金)
新撰組隊士たちの食生活描く「だんだらごはん」ドラマCDに梶裕貴＆花江夏樹
コミック 12/01 00:00
2017年11月08日(水)
「クジ砂」先行上映第2弾に花江夏樹、梅原裕一郎、島崎信長、神谷浩史が登壇
コミック 11/08 22:22
2017年10月06日(金)
「クジ砂」アニメ化特集がボニータで、花江夏樹らキャスト4名のグラビアも
コミック 10/06 19:19
アニメ「CCさくら」新シリーズ、秋穂役に鈴木みのり＆海渡役に花江夏樹
コミック 10/06 18:04
2017年10月05日(木)
「東京喰種トーキョーグール:re」TVアニメ化！佐々木琲世役は花江夏樹
コミック 10/05 20:09
2017年09月29日(金)
アニメ「クジ砂」先行上映会、花江夏樹はチャクロばりのゴーグル姿で登場
コミック 09/29 19:41
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