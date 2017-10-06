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「花江夏樹」の最新情報・話題まとめ

アクロスエンタテインメント所属。男性。1991年6月26日生まれ。神奈川県出身。趣味・特技はテニス・デザイン画・ワープロ・歌・音声編集・靴ひもを1秒で結ぶ。2017年に第11回声優アワードでパーソナリティ賞を受賞した。主な出演作品はアニメ『東京喰種』『東京喰種√A』(金木研)、『四月は君の嘘』(有馬公生)、『双星の陰陽師』（焔魔堂ろくろ）、『リルリルフェアリル』(花村望・おじぎそう)、『スタミュ』(星谷悠太)、『ヘヴィーオブジェクト』(クウェンサー・バーボタージュ)、『凪のあすから』(先島光)、『ドラゴンボール超』(ジャコ)、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』(ビスケット・グリフォン)、ラジオ『逢坂市立花江学園〜Radio』(文化放送)など。

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