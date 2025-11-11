俳優の六角精児さんが、「酒」と「鉄道」という偏った視点により日本を再発見するNHKの旅番組『六角精児の呑み鉄本線・日本旅』。新作となる第42弾「秋・芸備線、木次線、一畑電車を呑む!」が11月14日からNHK BSプレミアム4Kなどで放送される。

六角さんは伯備線の新見駅から列車に乗り、岡山県と広島県の県境をまたぐ芸備線の旅に。沿線の観光地である「帝釈峡の渓谷美と鍾乳洞」をはじめ、「超硬水で造る広島・東城の酒」も紹介する。芸備線の備後落合駅から分岐する木次線の列車にも乗車し、名物の三段式スイッチバックを堪能。亀嵩駅で「念願の奥出雲そば」を味わう。

島根県内でも「コシヒカリで造る出雲の酒」「宍道の夜はやはりしじみ汁!」など、地元の酒とグルメが登場する。「呑み鉄向けの携帯しやすい日本酒」や「台湾と出雲の架け橋を目指す『輸出専門日本酒』」に加え、「お酒に縁の深い佐香(さか)神社」も。一畑電車の旅で車窓風景を楽しみつつ、「一般公開に向け修復中、重要文化財の廃駅」も紹介するとのこと。

『六角精児の呑み鉄本線・日本旅』の第42弾「秋・芸備線、木次線、一畑電車を呑む!」は、11月14日の21時5分から22時4分までNHK BSプレミアム4Kで放送。11月18日12時からNHK BSプレミアム4Kで再放送、11月20日21時からNHK BSでの放送も予定している。