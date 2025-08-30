BSフジにて、10月26日の13時から14時55分まで『植野食堂 ふるさと駅弁作りの旅 第3弾 北海道 道南いさりび鉄道編 ～鉄道×食×ふるさと愛! ローカル線を応援する駅弁プロジェクト～』を放送。植野広生氏と六角精児さんが出演するほか、GLAYのTERUさんも電話出演する。

道南いさりび鉄道の列車は函館駅まで乗り入れる

同番組は『日本一ふつうで美味しい植野食堂 by dancyu』のスピンオフ番組企画として過去2回放送され、第1弾は秋田内陸縦貫鉄道(秋田県)、第2弾はJR小浜線(福井県)の駅弁を開発。いずれも「販売前から大行列＆完売御礼」だったという。第3弾となる今回、元「dancyu」編集長で「食のプロ」植野広生氏と、「鉄道好き俳優」六角精児さんが、北海道の道南いさりび鉄道を舞台に、ふるさとの味を詰め込んだ駅弁を開発する。

道南いさりび鉄道は五稜郭～木古内間を結び、絶景も見られるローカル路線。2人は列車で沿線を巡りつつ、地元の市場や飲食店、生産者のもとを訪ね、ホタテ、イカ、新鮮野菜などの食材を探し、駅弁のアイデアを練っていく。完成した駅弁は実際に販売する。「鉄道・グルメ・温泉・人情が詰まった、旅情感たっぷり」の旅番組になるとのこと。