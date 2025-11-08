視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(10月27日～11月2日)をまとめた。

ドジャース関連番組が上位を独占

この週のランキングでは、スポーツ番組が圧倒的な存在感を示す結果となった。

11月2日に行われたMLB2025ワールドシリーズ第7戦は、9年ぶりに最終戦までもつれる激闘となり、延長11回の末にドジャースが5対4で勝利。球団史上初の2年連続ワールドシリーズ制覇を達成した。

大谷翔平選手が1番投手兼DHで先発出場し、山本由伸選手が前日に続く連投で勝利投手となるなど、日本人選手の活躍が大きな話題を呼んだ。

この影響で、個人全体2位にランクインした『NHKスペシャル「大谷翔平 "異次元進化"の先へ」』、コア視聴層2位の『サンデースポーツ』、そして同日夜に放送された『MLB2025ワールドシリーズハイライト第7戦』がコア視聴層7位にランクインするなど、スポーツ関連番組が上位を独占する形となった。

一方で、民放ドラマでランクインを果たしたのはTBSのみという結果も特徴的だった。

週末のスポーツへの注目が集中する中、視聴者の関心は大谷翔平選手、山本由伸選手ら日本人選手が活躍したMLBの歴史的瞬間に向けられた1週間となった。

コア視聴層ランキング

個人全体ランキング

「鮎美を心配し続ける勝男の姿が心に染みる」

コア視聴層4位にランクインした『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(TBS)は、注目度65.7%を記録。TVerのお気に入り登録数が145万人を超え、秋ドラマでもトップクラスの人気作品となっている。

本作は恋人ファーストで自分を見失った女性と、亭主関白思考の男性が別れた後に成長していく姿を描く成長&再生ロマンスコメディ。第4話では、元恋人の鮎美(夏帆)と新恋人のミナト(青木柚)が同棲を開始し、偶然の流れから勝男(竹内涼真)がミナトと初対面を果たす展開が描かれた。

鮎美への一途な想いを抱く勝男と、フレンドリーでマイペースなミナトの対照的な恋愛観が浮き彫りに。ミナトのために深夜のオムライスを作って待つ鮎美だったが、満腹で帰宅したミナトは後日に回すことに。一方で勝男も別の場面でオムライスを作り、食べてほしい鮎美と食べたい勝男という対照的な構図が印象的に描かれた。

青木の自然な人たらしぶりを体現した演技と、竹内演じる勝男の一途で憎めないキャラクターが、視聴者をくぎづけにしている。

SNSでは「自分に正直な勝男に共感」「鮎美を心配し続ける勝男の姿が心に染みる」といった声が寄せられ、誰が正しいとも言い切れない関係性の中で、自分の過去の恋愛に重ね合わせながら見守る視聴者も多かったようだ。