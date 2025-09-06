俳優の竹内涼真が6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演した。

竹内涼真

シークレットゲストとなった竹内は、まさかの客席から登場。来場者に紛れてイスに座っており、カメラがその姿をとらえるとそのままステージへ。客席登場となったのは「僕（TGC出演するのが）9回目くらいで違うことしたくて」と説明し、サングラスに白シャツに首元にスカーフ、黒パンツとシンプルなコーデで堂々とポーズを決め、圧巻オーラを放った。サプライズが成功し「新鮮でよかったな」とにっこりだった。

竹内は、10月スタートのTBS系で火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』に女優の夏帆とダブル主演。「ラブコメやります。ラブコメは24歳以来くらいかもしれない」と久々といい、タイトルにちなんで料理について聞かれると「なんにもやらない。魚焼くだけ。でもすっごいいい包丁を買う。でも料理しない（笑）」と苦笑した。また、今年12⽉にNetflixにて配信される映画『10DANCE』についても触れると、EXITから「TGC20年をお祝いに来たんじゃないの？」とツッコまれていた。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第41回となる今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらにその先へと導く、「さあ、一緒にその先へ行こう」というメッセージを込めている。

撮影:蔦野裕