俳優の竹内涼真が4日、都内で行われたTBS秋ドラマ合同制作発表「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn!」(ドラコレ)に登壇。「トレーニングは呼吸と一緒です」などと話した。

「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn!」に登壇した竹内涼真

会見には、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』(10月12日スタート、毎週日曜21:00～)より妻夫木聡、目黒蓮、松本若菜、佐藤浩市、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(10月7日スタート、毎週火曜22:00～)より夏帆、竹内涼真、青木柚、前原瑞樹 、金曜ドラマ『フェイクマミー』(10月10日スタート、毎週金曜22:00～)より波瑠、川栄李奈、向井康二、中村蒼、池村碧彩が参加。司会は、杉山真也アナウンサーと南後杏子アナウンサーが務めた。

キャスト同士が質問し合うコーナーで、川栄が竹内に「前回共演させてもらったときにすごくストイックなイメージがありまして。インスタとかを見ていても、けっこう筋トレをされていたり、役に向けていろいろと役作りをされているイメージがあるんですけど、今回の役で何か特別に行ったことってあるんですか?」と質問。

竹内は「トレーニングは呼吸と一緒です。呼吸をするようにトレーニングしているので、『あ～もう今日トレーニング行かなきゃな』という次元では考えてないです。朝起きて顔を洗いますよね、そのまま僕はジムに。特別ってなっちゃうと、特別から外れたときに特別じゃなくなっちゃって不安になるので、特別にしないです」とトレーニングに対する独特な考え方を明かし、会場から笑いが起こった。

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』では、令和の時代には少し珍しい亭主関白思考な海老原勝男を演じる竹内。この役についても特別に何かをするということはしていないそうで、「内容がほぼ自分です。リンクしていて。ぜひ見てください」と話していた。