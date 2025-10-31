チョコプラ長田から「買います!」「注文しちゃう」との発言が飛び出した車とは

ABEMAラリージャパン応援隊長に就任したチョコレートプラネット・長田庄平が出演する、ラリージャパン2025 YouTube限定企画・第3弾が、YouTubeチャンネル『ABEMAスポーツ【公式】』で29日に公開された。

ラリージャパン2025 YouTube限定企画

「買います!」「注文しちゃうな、これは」

第3弾では、長田がトヨタモビリティ東京が運営する「GR Garage 東京深川」で最新型の“25式GRヤリス”を試乗し、終始大興奮の展開となった。

運転席に乗り込むと「コックピット感すごいですね」と興奮気味に語った長田はいざ出発。走り出すとすぐに「すごい、もうエンジンの音が全然違いますね」「気持ちいい」とコメントし、その走りに感動を隠せない。

試乗中も興奮は止まらず、「足回りもしっかりして、固いですね」「このソリッドな感じ最高」「本当のラリーカーみたい」と次々に語り、ドライバーファーストな設計が詰まったGRヤリスを「これは楽しいですね」「本当にこの街中でラリーしているような体感を得られる」と絶賛した。

さらに試乗後には、WRCで活躍する本格ラリー車両『GRYARIS Rally1』も紹介され、長田は「えっぐ! すごっ!」「カッチョいい～」とまたも大興奮。実際に運転席にも座らせてもらうと、「肩幅があるんでギッチギチですわ」と笑い、市販車とは全く違うラリー仕様のドライバー席に驚く場面も。

全ての見学を終え、試乗したGRヤリスの魅力を語りながら、長田は「買います!」とまさかの宣言。「マジでちょっと欲しくなっちゃいました。注文しちゃうな、これは」「最新のエアロパッケージ」と購入に前向きな発言まで飛び出した。

